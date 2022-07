Amazfit Bip 3 e 3 Pro ufficiali: caratteristiche e prezzi

Amazfit Bip 3 e Amazfit 3 Pro sono i due nuovi smartwatch dalle interessanti funzionalità, ma soprattutto dal costo conveniente, che l’azienda del gruppo Huami (cioè Xiaomi) ha appena presentato ufficialmente. Ecco tutte le caratteristiche tecniche e i prezzi dei due dispositivi votati allo sport e al fitness. Con un occhio particolare alla salute.

Fra le più interessanti dotazioni che i due smartwatch offrono, c’è sicuramente l’ampio display a colori, provvisto tra l’altro di una doppia protezione che mette al riparo da rotture accidentali. Tuttavia, dei due modelli è l’Amazfit 3 Pro a spiccare, grazie ad una funzione di posizionamento satellitare e che permette a chi lo indossa di tracciare gli allenamenti all’aperto senza doversi portare dietro lo smartphone. Per quanto riguarda il monitoraggio della salute, gli utenti possono contare su delle funzioni che restituiscono alcuni parametri fondamentali in tempo reale ed in pochi secondi. Il prezzo di Amazfit Bip 3 e Amazfit 3 Pro è una delle grandi pregi dei due indossabili della compagnia cinese: è davvero basso.

Amazfit Bip 3 e 3 Pro: come sono

Entrambi gli smartwatch sono provvisti di un display a colori da 1,69 pollici, costruito in vetro temperato 2,5D e provvisto di un rivestimento anti-impronta. I quadranti disponibili sono oltre 50 (di cui alcuni personalizzabili con widget modificabili), ma l’utente ha anche la possibilità di caricare una sua foto e usarla come sfondo dell’orologio.

Sia Amazfit Bip 3 che Amazfit 3 Pro hanno a bordo una batteria da 280 mAh che, stando a quanto dichiara l’azienda, assicura un’autonomia di 14 giorni con un’unica ricarica e un utilizzo standard.

Il modello Amazfit 3 Pro ha in dotazione anche il GPS integrato, che supporta quattro sistemi di posizionamento satellitare. Grazie a queste tecnologia, l’utente è in grado di monitorare in modo preciso i suoi spostamenti e gli allenamenti all’aperto. Amazfit Bip 3 (non pro), invece, non ha il GPS integrato e sfrutta quello del telefono.

I due dispositivi resistono fino alla profondità di 50 metri (quindi sono ideali per le immersioni subacquee) e la variante Pro (grazie al tracciamento del GPS) offre anche una modalità sportiva dedicata il nuoto in mare. Il modello standard offre un totale di 60 modalità sportive (tra cui: camminate al chiuso e all’aperto, corsa, ciclismo e yoga) ed entrambi gli smartwatch presentano la funzionalità Target Pace per impostare gli obiettivi del ritmo degli esercizi.

Sia l’Amazfit Bip 3 che l’Amazfit Bip 3 Pro possono monitorare l’ossigeno nel sangue, la frequenza cardiaca, il livello di stress, la qualità del sonno e il ciclo mestruale.

Prezzi e disponibilità

I due smartwatch sono già disponibili sul mercato italiano e il prezzo su Amazon è di 59,90 per l’Amazfit Bip 3 e 69,90 per l’Amazfit Bip 3 Pro.

Amazfit Bip 3 – Smartwatch da 1,69 pollici, senza GPS

Amazfit Bip 3 Pro – Smartwatch da 1,69 pollici, con GPS