Amazfit presenta GTR 3 Pro Limited Edition

La nuova versione dello smartwatch Amazfit GTR 3 Pro è un edizione limitata che viene influenzata design dal movimento Bauhaus. Dunque linee geometriche e pulite e design che ha come obiettivo il comfort al polso. Infatti, lo smartwatch unisce eleganza delle linee e cassa e ghiera in acciaio ma declinata per il secondo modello anche nel color oro.

La prima sensazione che si prova, vedendo le due nuove versioni dello Smartwatch Amazfit GTR 3 Pro, è di stupore dovuta all’eleganza artigianale delle linee old style. E lo stupore aumenta quando si scopre che il cuore di questo orologio è un hardware contemporaneo. Infatti, la scheda tecnica è al passo con i tempi anche se sposa linee estetiche classiche, offrendo una combinazione unica di stile, gusto e eleganza. La cassa è realizzata a mano in acciaio inossidabile e il cinturino è in pelle nei colori marrone o nero. La connessione Bluetooth invece, rende l’Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition un dispositivo contemporaneo che può ricevere telefonate e memorizzare fino a 470 canzoni sulla memoria dell’orologio per una riproduzione musicale indipendente.

Amazfit GTR 3 Pro, edizione limitata: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro ha un display Ultra HD AMOLED da 1,45 pollici in vetro temperato con rapporto schermo/corpo del 70,6% che offre un’ottima visibilità anche sotto la luce diretta del sole.

Il sistema operativo è lo Zepp OS che consente la navigazione senza interruzioni, consumando meno energia, 10 mini-app, e il supporto per le app di terze parti Home Connect e GoPro.

Grazie ai biosensori è possibile monitorare la frequenza cardiaca, la saturazione di ossigeno nel sangue e il livello di stress ma anche analizzare le tre metriche abbinate alla frequenza respiratoria con un solo tocco, per un risultato in 45 secondi. Il monitoraggio è incluso anche alle fasi del sonno e al rilevamento del livello di ossigenazione durante il riposo.

La batteria, da 450 mAh, promette fino a 12 giorni di autonomia col GPS spento.

Monitoraggio dell’attività sportiva

Lo smartwatch Amazfit GTR 3 Pro contempla oltre 150 modalità sportive integrate e il riconoscimento automatico di otto sport. Con l’algoritmo PeakBeat è possibile conoscere lo stato dell’allenamento, con dati specializzati come il massimo assorbimento di ossigeno (VO2 Max), il tempo di recupero completo, il carico e l’effetto dell’allenamento.

Amazfit GTR 3 Pro edizione limitata: Prezzo e disponibilità

Amazfit GTR 3 Pro Limited Edition è disponibile in preordine mentre la vendita parte dal 1 luglio al prezzo di 299,90 euro, sia su Amazon che nello store ufficiale Amazfit.