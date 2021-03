Amazon annuncia la nuova serie Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino

Il best-seller internazionale "Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino" diventa una serie tv. Lo ha annunciato Amazon che collaborerà alla produzione, insieme a Constantin Television. Sarà composta da otto episodi e si concentrerà sulla storia di "Christiane F." e il suo famigerato gruppo del Bahnhof Zoo, iconica stazione della metro a Berlino.

Noi, ragazzi dello zoo di Berlino è il famoso romanzo scritto nel 1978 dai giornalisti K. Hermann e H. Rieck e dalla protagonista Christiane Vera Felscherinow. Si tratta di un racconto autobiografico, dove la protagonista affronta la sua vita: dall’infanzia difficile con un padre violento, alla separazione dei suoi genitori, fino alla tossicodipendenza e alla prostituzione. Dal romanzo venne poi tratto l’omonimo film cult del 1981 diretto da Uli Edel. La serie Amazon sarà una reinterpretazione del libro ma in chiave moderna. Sarà una storia cruda e vera, incentrata sulla vita di sei adolescenti. Il colosso tecnologico ha annunciato anche cast e data di uscita della nuova serie tv in Italia.

Serie tv Noi, ragazzi dello zoo di Berlino: la trama

La serie tv racconta la storia di sei adolescenti impegnati a conquistare la loro libertà lasciando alle spalle la famiglia, gli insegnanti e tutti coloro che vogliono limitarli. Il gruppo è composto dalla protagonista Christiane, Stella, Babsi, Benno, Axel e Michi. Vivranno senza limiti e regole, con il solo scopo di realizzare i loro sogni e cedere alle tentazioni. Comprenderanno però che l’estasi potrà distruggere la loro amicizia e metterà a repentaglio la loro vita.

Georgia Brown, Head of European Originals, Amazon Studios, ha commentato così il Progetto:

"Pubblicato in più di 30 paesi e tradotto in più di 20 lingue, Noi, i ragazzi dello zoo di Berlino è una proprietà intellettuale senza tempo che conta molti fan in tutto il mondo. Nel reinterpretare questa storia provocatoria, Constantin Television, Philip Kadelbach e Annette Hess hanno lavorato duramente per renderla rilevante per un pubblico contemporaneo pur mantenendo l’essenza originale del libro e dei suoi personaggi. Sono felice che possiamo portare questa storia ai clienti Prime di molti paesi nel mondo".

La trama del libro, riadattata poi nel famoso lungometraggio, parlava della vera storia di Christiane F. ragazza che raccontò le sue memorie e che divenne famosa in tutto il mondo. Si era avvicinata alle droghe negli anni ’70 diventando dipendente da eroina. Insieme ai suoi amici inizia a vivere per strada e prostituirsi nella zona della stazione dello Zoo di Berlino. In seguito, ha incontrato i giornalisti Kai Hermann e Horst Rieck e ha raccontato loro la sua storia. Il libro ha venduto circa 5 milioni di copie in tutto il mondo.

Serie tv Noi, ragazzi dello zoo di Berlino: il cast

Il cast è formato da un gruppo di attori giovani e promettenti:

Jana McKinnon è Christiane

Lena Urzendowsky è Stella

Lea Drinda è Babsi

Michelangelo Fortuzzi è Benno

Jeremias Meyer è Axel

Bruno Alexander è Michi

Angelina Häntsch è Karin, la madre di Christiane F.

Sebastian Urzendowsky è Robert, il papa di Christiane

Bernd Hölscher è Günther

Hildegard Schmahl è la nonna di Babsi

Valerie Koch è la madre di Stella

Serie tv Noi, ragazzi dello zoo di Berlino: uscita

La serie tv sarà disponibile in Italia, su Amazon Prime Video a partire dal 7 maggio 2021, dopo il lancio in Germania, Austria e Svizzera.