Amazon Black Friday 2022: i migliori smartwatch in offerta

Quale momento migliore se non il Black Friday per acquistare un nuovo smartwatch. Su Amazon è partito uno degli eventi più importanti di tutto l’anno e per i prossimi dieci giorni ci saranno promo esclusive su qualunque tipologia di prodotto, compresi gli smartwatch. Gli orologi smart sono diventati oramai tra i prodotti più desiderati dagli italiani e si rivelano utilissimi nella vita quotidiana, e non solo per mostrarci l’orario. Grazie a sensori di ultima generazione sono in grado di tenere sotto controllo tanti aspetti della nostra salute a partire dal battito cardiaco.

In questo Black Friday 2022 di Amazon troviamo tantissimi orologi in offerta, anche a prezzi ben al di sotto dei cinquanta euro. E a sorpresa troviamo anche diversi modelli di Apple Watch con sconti che superano il 35% e permettono di risparmiare più di 200€. In questa guida all’acquisto abbiamo suddiviso i vari smartwatch per brand, in modo da poterla consultare velocemente. Per i modelli più costosi c’è anche la possibilità di pagarli a rate a tasso zero.

Se i prezzi presenti nei banner dei prodotti non sono aggiornati, cliccateci e aprite la pagina su Amazon: lì vi apparirà il prezzo e lo sconto esatto. Inoltre, per tutti gli acquisti effettuati in questi giorni il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2023.

Apple

Non mancano i dispositivi Apple in offerta in questo Black Friday. E non si tratta di offerte banali, bensì di nuovi minimi storici da non farsi scappare. Il più interessante riguarda l’Apple Watch 6 da 40mm nella versione Cellular + GPS che troviamo con un mega sconto del 39% e si risparmiano quasi 300€ sul prezzo di listino. C’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero.

Apple Watch 6

A grande richiesta è in offerta anche l’Apple Watch 8, l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda di Cupertino. E in promo troviamo anche il nuovissimo Apple Watch Ultra lanciato per la prima volta quest’anno. Per entrami i modelli lo sconto è di ben l’11%, elevato per dei dispositivi da poco usciti sul mercato e che soprattutto sono a marchio Apple.

Apple Watch 8

Apple Watch Ultra

Samsung

Il Galaxy Watch di Samsung è la migliore alternativa all’Apple Watch, soprattutto se si vuole spendere qualche centinaio di euro in meno e avere una qualità molto elevata. Per il Black Friday 2022 di Amazon troviamo in offerta sia il Galaxy Watch4 uscito lo scorso anno, sia il nuovissimo Galaxy Watch5.

Per il Galaxy Watch4 lo scontro è davvero sensazionale: ben il 55% in meno e lo si paga il prezzo più basso di sempre. Disponibile sempre in offerta e sempre con uno sconto che supera il 50% anche il Galaxy Watch4 Classic, versione con un design un po’ più ricercato.

Galaxy Watch 4

Galaxy Watch 4 – Classic

Per chi, invece, vuole l’ultimo modello, troviamo in offerta il Galaxy Watch5 nella versione più grande da 44mm con uno sconto del 26% che fa risparmiare 100€ sul prezzo di listino. E lo puoi pagare anche a rate a tasso zero.

Galaxy Watch 5

Huawei

Huawei negli ultimi anni è riuscita a crearsi la sua fetta di mercato nel settore degli orologi smart e lo ha fatto grazie a dispositivi super interessanti e con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Che oggi diventa eccezionale grazie allo sconto del Black Friday che addirittura arriva al 50% per modelli come il Huawei Watch GT Runner, lanciato quest’anno e con funzionalità avanzatissime per gli appassionati di running.

Huawei Watch GT Runner

Per chi, invece, vuole uno smartwatch un po’ più versatile, troviamo l’ottimo Huawei Watch GT 3 disponibile in offerta al minimo storico. Monta sensori e tecnologie di ultimissima generazione per il monitoraggio avanzato della salute.

Huawei Watch GT 3

Huawei Band 7

Oppo & Amazfit

Oppo e Amazfit offrono in questo Black Friday 2022 delle ottime offerte per i loro smartwatch (e smart band) di punta. E i prezzi sono veramente interessanti e alla portata di tutti. Si parte addirittura da meno di 25€ per l’Oppo Band Sport Tracker, mentre per l’Oppo Watch Free bisogna spendere meno di 50€ grazie allo sconto del 51%.

Oppo Watch Free

Oppo Band Sport Tracker

Prezzi altrettanto interessanti per i wearable di Amazfit. L’azienda cinese propone l’ottimo Amafit Stratos 3 in offerta con uno sconto del 44% e si risparmiano più di 80€ sul prezzo di listino. Ottima alternativa l’Amazfit GTS che troviamo a poco più di 50€.

Amazfit Stratos 3

Amazfit GTS

Xiaomi

Non potevano mancare dispositivi Xiaomi tra gli smartwatch in offerta per il Black Friday. E troviamo addirittura l’ultimo modello lanciato sul mercato dall’azienda cinese: lo Xiaomi Watch S1 e lo Xiaomi Watch S1 Active. Per entrambi le versioni lo sconto è del 20%. SI tratta di smartwatch premium con funzionalità avanzatissime e che supportano più di 100 modalità di allenamento.

Xiaomi Watch S1 Active

Xiaomi Watch S1

Fitbit

Fitbit è uno dei pionieri nel settore dei werable e in questi anni ha lanciato sul mercato tantissimi dispositivi pensati per scopi differenti. Gli smartwatch sono tra i più completi disponibili sul mercato, anche grazie a tecnologie sviluppate internamente. Se volete tenere sotto controllo la salute, l’attività fisica e avere un dispositivo sempre pronto a venire in vostro soccorso, gli orologi Fitbit sono l’ideale. E in questo Black Friday 2022 troviamo in offerta diversi modelli, anche il Fitbit Sense 2 e il Fitbit Versa 4 da poco usciti sul mercato. Non manca il pagamento a rate.

Fitbit Sense 2

Fitbit Versa 3

Fitbit Versa 4

Fitbit Inspire 2

Fitbit Charge 5

