Amazon ti regala un buono sconto di 10€: ecco come ottenerlo

Manca sempre meno al Natale e Amazon è in vena di grandi regali. E non solo per gli ottimi sconti che troviamo in questi giorni su migliaia di prodotti. Da alcuni giorni, infatti, il sito di e-commerce ha lanciato una nuova promozione speciale: 10€ gratis per tutti coloro che installano l’app Amazon Shopping e completano il loro primo acquisto sull’applicazione. Per ottenere lo sconto basta inserire il codice "PRIMI10" durante la fase di pagamento. Tutto molto facile e veloce.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Bisogna, però, rispettare alcuni termini e condizioni. Come ad esempio la scadenza di questa promo straordinaria: si ha tempo fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, è valida solo per i primi 9000 clienti idonei che approfittano della promozione. Bisogna, quindi, essere molto veloci nel completare l’acquisto. Ecco come ottenere il buono sconto di 10€ su Amazon.

10€ GRATIS SU AMAZON

Come ottenere 10€ gratis su Amazon

La promo perfetta in vista del Natale. Se ancora non avete completato i regali, questa promozione vi permette di ottenere un buono sconto del valore di 10€. La procedura da seguire è molto semplice. In primis collegatevi a questa pagina e scoprite immediatamente se siete idonei alla promo (troverete il messaggio di idoneità in alto sulla pagina). Se siete tra i fortunati, dovete proseguire con gli step successivi.

Installare l’app Amazon Shopping sullo smartphone (è disponibile sia sull’App Store sia sul Google Play Store) Accedere al proprio account Aggiungere i prodotti idonei al carrello (la promo non è applicabile a tutti i prodotti in vendita sull’e-commerce) Procedere al pagamento dell’ordine e aggiungere il codice promozionale "PRIMI10" nell’apposito spazio.

Come già detto, la promozione è soggetta ad alcune condizioni, prima fra tutte l’importo dell’ordine che deve essere minimo di 25€.

Cosa si può acquistare con il buono sconto di 10€

Tra i termini e le condizioni da rispettare ce ne sono alcune che riguardano anche i prodotti idonei. Infatti, tra le cose da poter acquistare, ad esempio, non figurano i libri, i prodotti digitali e i dispositivi Amazon. Ecco la lista di tutti i prodotti non idonei all’utilizzo del buono sconto di 10€.

libri,

prodotti digitali (quali ebook, Alexa, Dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV ed MP3),

Dispositivi Amazon & Accessori,

alcolici,

formula per lattanti,

sigaretta elettronica,

Buoni Regalo,

ereader Kindle e tablet Fire.

Sono inoltre esclusi i prodotti venduti da terzi sul Marketplace Amazon e i Warehouse Deals Amazon. Il buono sconto non può essere utilizzato su articoli venduti da venditori Amazon diversi da "Amazon IT".

Inoltre, il buono sconto non è convertibile in denaro. E ricordiamo che la spesa deve essere almeno di 25€.

Quando scade la promozione

Bisogna essere molto veloci nell’approfittarne. La promo è riservata ai primi 9000 clienti idonei che ne fanno richiesta e termina il 31 dicembre 2022.

10€ GRATIS SU AMAZON