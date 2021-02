Amazon Echo è la linea di smart speaker e smart display che, attraverso l’integrazione con l’assistente Alexa, consente di compiere azioni e semplificare la vita attraverso l’uso dei comandi vocali. Telefonate e messaggi, domotica fino al tempo libero con musica e film, sono tante le possibilità racchiuse in questi interessanti dispositivi per la casa e non solo.

A far parte della nutrita di dispositivi intelligenti di Amazon sono nove differenti prodotti, da utilizzare in casa così come al volante. Tra i più piccoli vi sono Amazon Echo Dot, in versione base, associato alla lampadina smart Philips Hue White o con orologio digitale. Crescono le dimensioni e le funzionalità con i modelli dotati di schermo Echo Show 5 ed Echo Show 8, attraverso i quali è anche possibile effettuare videochiamate e vedere film. La forma ricorda Echo Dot ma con un tocco in più: si tratta di Echo Spot, la sveglia intelligente con schermo e assistente vocale.

Per gli amanti della musica, invece, c’è Echo Studio, l’altoparlante hi-fi della gamma; chiudono la serie Echo Flex, per controllare i dispositivi Casa intelligenti ed Echo Auto, versione dal design compatto che porta Alexa anche sul cruscotto dell’automobile.

Echo Dot: lo smart speaker economico di Amazon

Dal design sferico, moderno e accattivante, Echo Dot consente di interagire con Alexa, ascoltare musica in maniera nitida e sfruttare le skill disponibili (dai promemoria ai giochi, per citarne alcune) solo con la voce. È il modello base ed il più economico della gamma smart speaker.

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con Alexa - Antracite Ti presentiamo il nuovo Echo Dot - Il nostro altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati.

Controlla l'intrattenimento con la tua voce - Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali. E con Musica multistanza potrai ascoltare musica, audiolibri e podcast nello stesso momento in tutta la casa.

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro.

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente - Usa la tua voce per controllare i dispositivi compatibili e accendere la luce, regolare un termostato o chiudere la porta.

Resta sempre in contatto con gli altri - Effettua una chiamata senza dover usare le mani. Chiama immediatamente un dispositivo in un'altra stanza con Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta.

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo Dot è stato costruito con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Echo Dot con lampadina smart Philips Hue White: audio e luce intelligente

Questo modello di Echo Dot integra anche la lampadina smart Philips Hue White. Una volta connessi, è possibile accendere, spegnere e regolare la luce di Philips Hue tramite i comandi di Alexa.

Nuovo Echo (4ª generazione), Antracite + Philips Hue White Lampadina Questo bundle è formato da Echo (4ª generazione) e una Philips Hue White Lampadina – tutto ciò che ti serve per creare la tua Casa Intelligente.

Nuovo look, nuovo sound - Echo ti offre alti nitidi, medi dinamici e bassi profondi, per un suono ricco e definito che si adatta automaticamente a qualsiasi ambiente.

Dare vita alla tua Casa Intelligente è semplice – Con l'hub integrato, è facile configurare i dispositivi Zigbee compatibili per controllare luci, serrature e sensori con comandi vocali.

Controlla la musica con la tua voce - Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali, oppure stazioni radio, podcast e audiolibri Audible.

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie, controllare dispositivi per Casa Intelligente compatibili e molto altro.

Un audio che riempie la casa - Con Musica multistanza, puoi ascoltare lo stesso brano nello stesso momento su più dispositivi Echo in varie stanze. Oppure, associando Echo a Fire TV, le scene prenderanno vita con un audio come al cinema.

Resta sempre in contatto con gli altri - Effettua una chiamata verso altri dispositivi Alexa senza dover usare le mani. Chiama immediatamente un dispositivo in un'altra stanza con Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta.

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo è stato costruito con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Nuovo Echo Dot: sai sempre che ore sono

Il nuovo Echo Dot unisce alle funzionalità del modello di base anche la possibilità di visualizzare l’orario sulla sua superficie sferica. Comodità e funzionalità in un solo oggetto smart.

Nuovo Echo Dot (4ª generazione) - Altoparlante intelligente con orologio e Alexa - Ceruleo Ti presentiamo il nuovo Echo Dot con orologio - Il nostro altoparlante intelligente con Alexa più venduto. Dal design sobrio e compatto, questo dispositivo offre un suono ricco, con voci nitide e bassi bilanciati.

Perfetto sul comodino - Leggi che ore sono e controlla le sveglie e i timer che hai impostato sul display LED. Tocca la parte superiore del dispositivo per posticipare una sveglia.

Sempre pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di raccontare una barzelletta, riprodurre musica, rispondere a domande, leggerti le ultime notizie, darti le previsioni del tempo, impostare sveglie e molto altro.

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente - Usa la tua voce per controllare i dispositivi compatibili e accendere la luce, regolare un termostato o chiudere la porta.

Resta sempre in contatto con gli altri - Effettua una chiamata senza dover usare le mani. Chiama immediatamente un dispositivo in un'altra stanza con Drop In o annuncia a tutti che la cena è pronta.

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo Dot è stato costruito con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Echo Show 5: benvenute chiamate video

Echo Show 5 è il più piccolo degli smart display della linea ma, con uno schermo di 5,5", consente di effettuare chiamate video, guardare film e serie tv e scegliere ogni giorno un nuovo quadrante.

Echo Show 5 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa, Nero Schermo compatto e intelligente da 5,5”, con Alexa sempre pronta ad aiutarti.

Fai una chiamata vocale o una videochiamata con amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo compatibile o l’App Alexa.

Gestisci calendari, crea una Lista di cose da fare, controlla il meteo e la situazione del traffico e segui una ricetta in video.

Guarda film, serie TV e notiziari. Ascolta brani musicali, stazioni radio e audiolibri.

Controlla dispositivi per Casa Intelligente compatibili con la voce o dallo schermo.

Personalizzalo scegliendo il tuo quadrante preferito o una foto. Crea delle Routine e imposta una sveglia per iniziare la giornata.

Controlla la tua privacy con l’apposito pulsante Microfono/telecamera (on/off) o il copri-telecamera integrato.

Echo Show 8: più spazio per le chiamate video

Con uno schermo di 8", Echo Show 8 riesce ad abbracciare tutte le funzionalità oltre a mettere a disposizione uno schermo così ampio da guardare film e serie tv senza affaticare gli occhi.

Echo Show 8 – Resta sempre in contatto con l'aiuto di Alexa - Tessuto antracite Alexa può mostrarti molte cose – Grazie allo schermo HD da 8” e all’audio stereo, Alexa può aiutarti a gestire in un colpo d'occhio i tuoi impegni quotidiani.

Resta in contatto con videochiamate e messaggi – Chiama amici e familiari che possiedono un dispositivo Echo dotato di schermo o l’App Alexa, oppure fai un Annuncio verso gli altri dispositivi in casa.

Tutto l’intrattenimento che desideri – Chiedi ad Alexa di mostrarti un film, una serie TV o un notiziario e ascolta radio, podcast e audiolibri.

Gestisci i dispositivi per Casa Intelligente – Controlla con la voce i dispositivi compatibili o gestiscili facilmente dallo schermo. Chiedi ad Alexa di mostrarti le immagini dalle tue telecamere di sicurezza, accendere o spegnere le luci e regolare il termostato.

Personalizzalo – Mostra i tuoi album fotografici da Amazon, personalizza la schermata iniziale e crea delle routine mattutine per iniziare la giornata con il piede giusto.

Il compagno ideale per tutti i giorni – Segui una ricetta in video, aggiorna le Liste di cose da fare e la tua agenda, controlla il meteo e la situazione del traffico prima di uscire di casa.

Progettato per tutelare la tua privacy - Disattiva microfoni e telecamera premendo un pulsante e copri la telecamera facendo scorrere l’apposito copri-telecamera integrato.

Echo Spot: sveglia e chiamate video in formato compact

Ha una forma semisferica ed è dotato di uno schermo per le telefonate video. È Echo Spot, l’altoparlante smart che consente di effettuare e ricevere chiamate video solo con la voce.

Amazon Echo Spot - Sveglia intelligente con Alexa - Nero Echo Spot è progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente in casa tua. Grazie al controllo vocale a lungo raggio, potrai guardare notiziari, vedere che tempo fa, consultare le tue Liste della spesa e di cose da fare e molto altro ancora. E senza usare le mani. Basta chiedere.

Echo si connette ad Alexa, un servizio vocale basato sul cloud, per riprodurre musica, leggere le ultime notizie, rispondere a domande, controllare dispositivi per Casa Intelligente e molto altro ancora.

Chiedi di cercare un brano, un artista o un album su Amazon Music, riprodurre musica in streaming da Spotify ed ascoltare una stazione radio da TuneIn.

Usa l’altoparlante integrato o connettine uno esterno via Bluetooth o usando un cavo stereo da 3,5 mm. Grazie alla funzione Musica multistanza, puoi riprodurre i tuoi brani preferiti su vari dispositivi Echo in diverse stanze (disponibile per Amazon Music, Apple Music, Spotify e TuneIn; Bluetooth non supportato quando Musica multistanza è in uso).

Controlla i dispositivi per Casa Intelligente compatibili chiedendo ad Alexa di accendere le luci, controllare termostati, prese e molto altro.

Chiama o invia messaggi a chiunque possieda un dispositivo Echo, l’App Alexa o Skype senza usare le mani o effettua una videochiamata verso amici e famiglia con Echo Spot, l’App Alexa o Skype. Connettiti rapidamente ad altri dispositivi Echo in casa.

Alexa diventa sempre più intelligente e nuove funzionalità e Skill vengono aggiunte di continuo. Chiedi ad Alexa di cercare il ristorante più vicino, suggerirti una ricetta, pianificare un viaggio e molto altro.

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo Spot è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare elettronicamente i microfoni e la telecamera.

Echo Studio: musica di alta qualità

È l’altoparlante smart più evoluto. Echo Studio è infatti in grado di gestire i dispositivi intelligenti della casa regalando un’esperienza di ascolto della musica di alta qualità in tutta la casa, grazie al sistema Dolby Atmos integrato.

Echo Studio - Altoparlante intelligente con audio Hi-Fi e Alexa Audio che riempie la stanza - I cinque altoparlanti offrono bassi potenti, medi dinamici e alti nitidi. La tecnologia Dolby Atmos aggiunge spazialità, definizione e profondità alla musica.

Pronta ad aiutarti - Chiedi ad Alexa di riprodurre musica, leggerti le ultime notizie o rispondere a una domanda.

Controlla la musica con la tua voce - Ascolta brani in streaming da Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e altri servizi musicali.

Si adatta a qualsiasi stanza - Rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente in cui si trova, adattando la riproduzione per offrire un audio ottimale.

Hub per Casa Intelligente integrato - Chiedi ad Alexa di controllare i dispositivi Zigbee compatibili.

Resta in contatto con la tua famiglia - Usa i tuoi dispositivi Alexa come un interfono e raggiungi qualsiasi ambiente della casa con una chiamata Drop In o un Annuncio.

Progettato per tutelare la tua privacy: Echo è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Echo Flex: Alexa in ogni stanza della casa

Una volta connesso alla corrente, questo piccolo sistema si collega all’altoparlante vocale anche se installato in un’altra stanza. E con Echo Flex ogni ambiente della casa diventa smart.

Echo Flex – Controlla i dispositivi per Casa Intelligente con comandi vocali grazie ad Alexa Rendi ogni ambiente più intelligente – Questo dispositivo Echo con spina integrata ti permette di usare Alexa in più ambienti di casa tua.

Alexa è felice di aiutarti – Gestisci la tua vita quotidiana, ottieni informazioni istantaneamente, controlla le previsioni del tempo e la situazione del traffico prima di uscire di casa.

Controlla i tuoi dispositivi per Casa Intelligente con la voce – Accendi la luce, regola il termostato e controlla altri dispositivi compatibili connessi ad Echo.

Connettilo a un altoparlante esterno per ascoltare la musica – Echo Flex è dotato di un mini altoparlante integrato che ti permette di ascoltare le risposte di Alexa. Per ascoltare la musica, puoi connetterlo a un altoparlante esterno via Bluetooth o usando un cavo AUX da 3,5 mm.

Porta USB integrata – Ricarica il telefono o aggiungi un accessorio di un altro produttore, come una luce notturna o un sensore di movimento.

Resta in contatto con la tua famiglia - Usa i tuoi dispositivi Alexa come un interfono e raggiungi qualsiasi ambiente della casa con una chiamata Drop In o un Annuncio.

Progettato per tutelare la tua privacy - Echo è stato progettato con diversi elementi per la protezione e il controllo della privacy, tra cui un apposito pulsante per disattivare i microfoni.

Echo Auto: l’assistente vocale anche in macchina

Basta fissarlo al cruscotto o, sfruttando il supporto fornito, alla bocchetta dell’aria per poter sfruttare questo dispositivo compatto e utilizzare Alexa anche al volante. Echo Auto: tante funzionalità, zero distrazioni.

Echo Auto - Porta Alexa in auto con te Porta Alexa in auto con te - Echo Auto si connette all’App Alexa sul tuo telefono e riproduce contenuti dagli altoparlanti della tua auto dall'ingresso AUX o connettendosi al Bluetooth del tuo smartphone. La confezione include un supporto per bocchetta d’aerazione.

Perfetto in strada - Grazie agli 8 microfoni e al riconoscimento vocale a lungo raggio, Echo Auto è in grado di sentirti nonostante la musica, i rumori del traffico o del climatizzatore.

Molto più di un’autoradio - Controlla Echo Auto dall'App Alexa e ascolta contenuti in streaming da Audible, Amazon Music, Apple Music, Spotify e Deezer, oppure stazioni radio da tutto il mondo con TuneIn.

Basta chiedere - Usa la tua voce per mettere della musica, scoprire che tempo farà, aggiungere elementi alla Lista di cose da fare, impostare un promemoria e molto altro.

Fai più cose con la modalità Auto - Trasforma il tuo telefono in uno schermo pensato per completare Echo Auto mentre sei alla guida. Scopri il titolo del contenuto che stai ascoltando e passa rapidamente a una sezione, un contatto o un contenuto.

Echo Auto è stato progettato anche per tutelare la tua privacy - Per disattivare i microfoni, basta premere l’apposito pulsante.

Verifica la compatibilità - Echo Auto non è compatibile con tutti i modelli di auto e di telefono. Controlla che sia compatibile con i modelli che possiedi.