Amazon ti fa un grande regalo, un buono sconto gratis: come ottenerlo

Il Black Friday si avvicina sempre di più e Amazon sta iniziando a preparare il terreno a uno degli eventi più importanti di tutto l’anno. E lo fa in un modo un po’ particolare: regalando 5€ agli utenti. Non si tratta né di una truffa né di una fake news, ma semplicemente di una nuova promo pensata appositamente da Amazon per i suoi clienti. Per ottenere il coupon di 5€ è necessario rispettare dei requisiti ben precisi e soprattutto non è rivolta a tutti.

La brutta notizia, infatti, è proprio questa. La promo è valida solo per alcuni utenti scelti direttamente dal sito di e-commerce. E per capire se si fa parte di questa cerchia ristretta basta cliccare su questo link. Se aprendo la pagina trovate la scritta "Buone notizie, sei eleggibile per l’offerta. Vedi termini e condizioni dell’offerta qui sotto elencati" vuol dire che siete tra i fortunati. La promo ha una data di scadenza molto precisa: il 14 novembre. E bisogna essere anche molto veloci: i coupon disponibili sono solamente 10.000. E molto probabilmente termineranno ben prima del 14 novembre.

Su Telegram abbiamo aperto due canali dedicati alle offerte: "Canale offerte tecnologia" e "offerteDcasa". Il primo è dedicato alle promozioni sui dispositivi tech, il secondo sui prodotti per la casa (elettrodomestici, alimentari, bevande, igiene personale, fai da te, animali). Per iscriverti gratuitamente basta cliccare sui due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Come ricevere 5€ gratis da Amazon: i requisiti

Amazon regala un buono sconto di 5€, ma per ottenerlo bisogna rispettare dei requisiti ben precisi. Come abbiamo appena visto, in primis bisogna essere una delle persone prescelte da Amazon per ottenere questo coupon sconto di 5€. La promo, infatti, non è aperta a tutti, ma è su invito. Inoltre, bisogna spendere almeno 15€ su prodotti selezionati direttamente da Amazon. Questi prodotti devono soddisfare alcuni requisiti:

venduti e spediti da Amazon;

sono esclusi: dispositivi Amazon, contenuti digitali, libri e libri elettronici, prodotti alimentari per neonati e bambini, sigarette elettroniche (compresi liquidi elettronici, ricariche e accessori), Buoni Regalo Amazon, Amazon Luxury spese di spedizione e gestione, confezioni regalo, offerte Warehouse Deals o prodotti venduti da terzi sul Marketplace di Amazon.it

Le regole, quindi, sono piuttosto stringenti, ma i prodotti eleggibili sono migliaia. E di tutte le categorie prodotto più in voga in questo periodo: casa e cucina, addobbi natalizi, giochi e giocattoli e logicamente informatica ed elettronica.

Come utilizzare il buono sconto di 5€ di Amazon

Se siete tra i fortunati a cui Amazon ha riservato il buono sconto di 5€, utilizzarlo è molto semplice. Basta cliccare sul bottone "Applica promozione" nella pagina dedicata all’iniziativa e lo sconto verrà applicato automaticamente al tuo account. A questo punto basta scegliere alcuni prodotti venduti e spediti direttamente da Amazon e una volta arrivati al check-out troverete il buono sconto di 5€. Un coupon che può sembrare di poco valore, ma se si acquista un prodotto che costa 15€ lo sconto reale è di ben il 33%. E poi quando si riceve un regalo, non lo si può di certo rifiutare.

Per scoprire in anteprima tutte le offerte iscriviti al nostro canale Telegram Seguici su telegram

Quando scade la promo Amazon

I coupon gratis sono limitati: ce ne sono disponibili solamente 10.000. E anche la promo ha una una durata limitata: è valida fino al 14 novembre.

COME AVERE 5€ GRATIS DA AMAZON