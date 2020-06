Amazon, ufficiale il pagamento a rate: come funziona e su quali prodotti

È ufficialmente disponibile un nuovo metodo d’acquisto su Amazon: il pagamento a rate, tramite l’emissione di un fido e di una carta virtuale revolving emessi dalla francese Cofidis. Ma, attenzione: si tratta di un metodo di pagamento nuovo, diverso e aggiuntivo rispetto a quello a rate gestito direttamente da Amazon.

In sostanza, quindi, Amazon ha selezionato una società finanziaria esattamente come in passato hanno fatto tutte le grandi catene di negozi fisici di elettronica, e non solo. Il prodotto finanziario si chiama “CrediLine” e consiste in un fido da 100 a 1.500 euro erogato da Cofidis in base a criteri da lei scelta. Cofidis, infatti, potrà rifiutare l’erogazione del fido se ruterrà poco affidabile l’acquirente. Questa valutazione, però, sarà fatta completamente online e in tempo reale e, di conseguenza, è assai plausibile che Cofidis decida tramite un algoritmo basato su dati sull’affidabilità del compratore forniti da Amazon.

Finanziamento Amazon CreditLine: come funziona

Con il normale pagamento a rate, già esistente da qualche mese su Amazon, è possibile dividere l’importo da pagare in un massimo di 5 rate. Chi ha bisogno di diluire in più rate la cifra (5, 12 o 24 rate) potrà scegliere il finanziamento Cofidis CreditLine, selezionandolo (se disponibile) tra le opzioni di pagamento. A questo punto, prima di terminare l’acquisto, l’utente verrà inviato al sito di Cofidis per terminare la procedura inserendo il numero di rate e l’importo e avere, in tempo reale, l’esito: finanziamento accettato o rifiutato. In caso positivo l’utente dovrà caricare sul sito di Cofidis la foto dei propri documenti di identità.

Cosa si può pagare a rate su Amazon con CreditLine

Amazon specifica che questo nuovo metodo di pagamento a rate non sarà disponibile su tutti i prodotti: “Tra i prodotti che i clienti potranno acquistare con CreditLine sono compresi la maggior parte degli articoli venduti e spediti da Amazon.it come, ad esempio, elettronica di consumo, elettrodomestici, arredamento e prodotti per il fai da te. È inoltre possibile acquistare gli articoli venduti dai Partner di Vendita come, ad esempio, le eccellenze degli artigiani del negozio Made in Italy o i prodotti venduti direttamente dalle Piccole e Medie Imprese italiane e straniere“, spiega Amazon in una nota.

Comprare su Amazon con Cofidis CreditLine: gli interessi

Tecnicamente il fido acceso tramite Cofidis è una “Linea di Credito Revolving Privativa“, che può essere utilizzata solo per acquisti su Amazon. Come tutte le linee di credito revolving, poi, è difficile stabilire esattamente gli interessi applicati ma Cofidis, sul suo sito ufficiale, fa un paio di esempi di acquisti su Amazon con CreditLine e un TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) del 12,84%.