Amazon Watch Party arriva su Fire TV, per Android c'è da aspettare

Dopo circa un anno dal lancio ufficiale di Watch Party Amazon inizia a fare sul serio con la sua funzione per vedere i film con gli amici a distanza: se fino a ieri era possibile usarla solo tramite browser Web, ora Watch Party funziona anche su altri dispositivi.

Lo si intuisce dall’ultimo aggiornamento delle FAQ del servizio, che spiegano quali dispositivi sono compatibili con Amazon Watch Party. Si tratta, va detto, di un piccolo aggiornamento e non di una rivoluzione, segno che Amazon non ha ancora messo a punto il sistema (oppure che non ha registrato molto interesse da parte degli utenti). La grande svolta si avrà quando sarà possibile usare Watch Party dall’app Android di Amazon Prime Video, cosa che resta impossibile fare ancora oggi. Su Android, però, una piccola novità è arrivata comunque.

Amazon Watch Party: la novità

La vera novità è che ora si può usare Amazon Watch Party anche con i device Amazon Fire TV: Fire TV Stick, Fire TV Lite, Fire TV Stick 4K Ultra e Fire TV Cube.

Per guardare un film con un amico tramite uno di questi dispositivi è necessario aprire l’app di Prime Video, su entrambi i dispositivi (che devono essere o due Fire TV o un Fire TV e un browser).

Di seguito i dispositivi attualmente compatibili:

Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa (con comandi per la TV)

Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione

Fire TV Cube con controllo vocale tramite Alexa e 4K

Amazon Watch Party su Android: quando arriva

Nelle nuove FAQ di Amazon Watch PArty c’è anche una prima indicazione su come usare questa funzione con smartphone e tablet Android.

Amazon spiega che non è possibile usare i dispositivi mobili, ma sugli smartphone con l’ultima versione dell’app Prime Video è possibile chattare con gli amici mentre si guarda insieme un film.

In parole povere: si usa Watch Party con un dispositivo Fire TV o tramite browser e si chatta tramite smartphone.