Android: 6 novità per 6 app in arrivo

Sei nuove funzioni per sei app di Android. Questo l’annuncio che Google ha fatto dal suo blog ufficiale, con le nuove funzionalità che saranno disponibili già nei prossimi giorni per gli utenti. Le novità interessano sia la sicurezza dei dispositivi Android, che miglioramenti per l’assistente virtuale e le app di messagistica.

In particolare, le sei app di Android che riceveranno a breve gli aggiornamenti alle nuove funzionalità sono Password Checkup, per salvare nel proprio account Google tutte le credenziali del proprio account. Google Messaggi offrirà la possibilità di pianificare l’invio, impostando orario e data. Arrivano anche nuove gesture per Google Talkback, insieme a un nuovo menù, mentre Google Assistant potrà essere utilizzato senza il bisogno di sbloccare lo smartphone. E ancora è in arrivo la tanto attesa modalità scura per Maps e nuove interessanti funzioni per Android Auto. Ecco le novità nel dettaglio.

Nuove funzioni Android: Password Checkup

Con Password Checkup sarà possibile salvare le credenziali di accesso nel proprio account Google, rendendo le procedure di login sui dispositivi Android semplici e veloci. La nuova funzionalità permette di sapere se la password utilizzata sia stata esposta a qualche rischio di sicurezza informatica, così che l’utente possa cambiarla agevolmente e proteggere i propri account. L’aggiornamento di Password Checkup è disponibile per la versione Android 9 e successive.

Nuove funzioni Android: Google Messaggi

Google Messaggi è utilizzato da oltre mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo e ora consentirà di inviare messaggi pianificandone la data e l’orario. L’invio programmato consentirà di scrivere l’Sms, poi premendo sulla casella del testo e poi sul pulsante di Invio apparirà un pop-up per scegliere la data e l’ora a cui consegnarlo. La nuova funzionalità è disponibile per gli smartphone con Android 7 o versioni successive.

Nuove funzioni Android: Google TalkBack

Per i non vedenti o per chi ha problemi a visualizzare il display, Android lancia la nuova versione dello screen reader TalkBack. Tra le funzionalità inserite ci saranno gesti più intuitivi, menu semplificato e un nuovo menu per il controllo della lettura.

Nuove funzioni Android: Google Assistant

L’assistente virtuale di Google diventa sempre più performante. Gli utenti potranno sbloccare Google Assistant con la propria voce, anche quando lo schermo è bloccato. In questo modo si potranno avviare chiamate, inviare messaggi o impostare sveglie semplicemente dicendo "Ok Google" o "Hey Google" anche se il telefono è lontano dalle nostre mani.

Nuove funzioni Android: Google Maps

Da tempo se ne parlava e finalmente Android introduce il tema scuro anche per Google Maps. Per impostare la novità appena sarà disponibile l’aggiornamento, è sufficiente seguire il percorso Impostazioni > Tema > Tema sempre scuro e poi godersi le mappe di Google e la navigazione in auto.

Nuove funzioni anche per Android Auto

Google annuncia nuove funzioni anche per Android Auto con l’aggiunta di sfondi personalizzati, oltre che giochi a quiz, come ad esempio Jeopardy!. Nella schermata di avvio invece arrivano scorciatoie per avere un comodo accessi ai propri contatti e che consentono di utilizzare l’assistente virtuale per completare attività come il controllo del meteo o la visualizzazione di Goole Maps. Android Auto sarà disponibile per versioni 6 e successive del sistema operativo dello smartphone che verrà collegato alla vettura.