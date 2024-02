Difendere la privacy modificando le impostazioni di Google

Google mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di modificare le impostazioni dell'account per proteggere la privacy, ecco come fare

Chi usa un account Google ha la possibilità di proteggere la propria privacy andando a modificare alcune impostazioni e, quindi, a cambiare il modo in cui Google raccoglie e utilizza i dati. Bastano pochi secondi per selezionare le opzioni giuste ed evitare la profilazione da parte di Google, proteggendo la privacy ed evitando il tracciamento della propria attività. Ecco come fare.

Come modificare le impostazioni dell’account Google

Modificare le impostazioni del proprio account Google è facile. Il modo più semplice è utilizzare il browser web e accedere all’indirizzo myaccount.google.com, dopo aver effettuato il login inserendo nome utente e password. Da questa pagina web è possibile raggiungere, facilmente, tutti gli strumenti di gestione dell’account, in modo da proteggere la privacy.

Modificare le informazioni dell’account

Andando nella sezione Informazioni personali della pagina web indicata in precedenza è possibile modificare le informazioni salvate all’interno del proprio account. In questa sezione, infatti, è possibile cambiare il nome, la data di nascita, il genere, gli indirizzi e i recapiti di contatto (indirizzo e-mail e numero di telefono) salvati all’interno del proprio account Google.

Modificare le impostazioni sulla privacy

Per modificare le impostazioni sulla privacy e la gestione dei dati da parte di Google bisogna andare nella sezione Dati e privacy. Qui è possibile individuare diversi strumenti con cui regolare il modo in cui Google raccoglie i nostri dati. Nella sezione Impostazioni cronologia è possibile trovare tutte le opzioni relative all’attività web, alla cronologia delle posizioni e di YouTube.

Per bloccare il tracciamento a fini pubblicitari basta entrare nella sezione Annunci personalizzati, premendo su Il mio centro per gli annunci e disattivare il tracciamento su tutte le piattaforme. Per evitare di ricevere risultati personalizzati dal motore di ricerca di Google, invece, bisogna andare in Risultati personali nella Ricerca e disattivare l’opzione presente in questa pagina.

Per scegliere quali informazioni condividere con altre persone, invece, bisogna scorrere la pagina, fino ad arrivare alla sezione Informazioni che puoi condividere con altre persone e poi andare nelle sezioni Profilo e Condivisione della posizione, per verificare i dati condivisi e, eventualmente, modificarli in base alle proprie preferenze.

Da notare, inoltre, che andando in Elimina un servizio Google è possibile cancellare uno dei servizi inclusi nel proprio account (ad esempio è possibile cancellare il canale YouTube) mentre andando in Scarica i tuoi dati si potrà avviare il download di una copia di backup di tutte le informazioni del proprio account salvate da Google.

Cancellare la cronologia Google

Gli utenti Google hanno la possibilità di cancellare la cronologia del proprio account, eliminando tutti i dati che Google raccoglie sia per quanto riguarda la navigazione che l’utilizzo di determinati servizi, come il motore di ricerca o le mappe di Google Maps. Si tratta di un’operazione molto semplice: seguendo la procedura per cancellare la cronologia Google, infatti, è possibile eliminare (manualmente oppure in automatico) i dati raccolti da Google. C’è anche la possibilità di cancellare la cronologia del browser in automatico.

Come proteggere l’account Google

Nella sezione Sicurezza è possibile verificare i sistemi di sicurezza e protezione attivi, controllare su quali dispositivi è stato effettuato il login con il proprio account e quali sono le sessioni attive. Da notare che qui si può attivare la Verifica in due passaggi oltre che cambiare la password dell’account e impostare un numero di telefono e/o un indirizzo e-mail per il recupero.