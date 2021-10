Come risolvere i problemi di aggiornamento di Android System Webview

È un problema abbastanza frequente: Android System Webview non si aggiorna e rende impossibile la visione dei contenuti web in-app. Cosa fare se questa applicazione non conclude correttamente l’aggiornamento? Ecco un articolo di Libero Tecnologia che può aiutarti a risolvere la situazione.

Android System Webview: cos’è e perché deve essere aggiornata

Prima di capire nel dettaglio come comportarsi quando Android System Webview non si aggiorna proviamo a capire cos’è nel dettaglio questa applicazione. Magari non ve ne siete mai accorti ma se siete in possesso di un telefono Android avrete lanciato quest’app chissà quante volte. Il motivo? Semplice, Android System Webview è un’app di sistema inserita in tutti gli ultimi modelli Android. Non è un’app classica, nel senso che non troverete mai un’icona a lei riferita, ma è comunque un’applicazione che consente di aprire una pagina web partendo da un’altra applicazione.

Un’altra cosa importante da sapere è che è determinante che Android System Webview sia sempre aggiornata all’ultima versione. Se questo non avviene è possibile che si inibiscano le possibilità di aggiornare anche le altre app presenti sul Play Store, rendendo di fatto impossibile il loro corretto funzionamento.

Cosa fare se Android System Webview non si aggiorna

È chiaro come la sua importanza sia cruciale per il nostro dispositivo Android. Se quest’app non è correttamente aggiornata impedisce di fatto alle applicazioni di aprire una pagina web, riducendo di molto le potenzialità del device utilizzato. Solitamente quando ci si trova davanti a problemi di mancato aggiornamento spesso si passa alle cosiddette "maniere forti". Molte app, ad esempio, vengono disinstallate e poi reinstallate per poter caricare la versione aggiornata.

Con Android System Webview questo non è possibile: essendo un’applicazione di sistema non può essere completamente disinstallata, al massimo è possibile tornare alla versione di fabbrica, ovvero ripulirla di tutti gli aggiornamenti precedenti. Ma questa è la soluzione estrema. Prima di arrivare a questo tentativo è possibile provare altre strade meno invasive per aggiornare Android System Webview.

Aggiornamento Android System Webview: soluzioni classiche

Prima di passare alle soluzioni più vigorose è possibile provare le classiche strade: il riavvio e l’attesa. Come si sa spesso gli smartphone vanno in blocco e l’unica soluzione per ripartire è resettare il tutto con il riavvio. Questa potrebbe essere una soluzione adeguata anche quando ci si ritrova davanti ad un blocco dell’aggiornamento di Android System Webview. Alternativamente ci si può armare di pazienza e aspettare qualche minuto. Può essere, ad esempio, un temporaneo down dei server di Google a creare problemi.

Aggiornamento singolo delle App

Spesso il mancato aggiornamento dell’Android System Webview è strettamente collegato al mancato aggiornamento di molte singole app. In questo caso è necessario accedere al Play Store ed entrare nella sezione "Le mie app e i miei giochi". Qui è possibile visualizzare tutte le app che stanno tentando di aggiornarsi senza successo. In questo caso è opportuno interrompere tutti gli aggiornamenti e ripartire aggiornando un’app alla volta. Terminato il procedimento è possibile tentare l’aggiornamento di Android System Webview.

Eliminazione della cache e dei dati del Play Store

Un altro tentativo per aggiornare correttamente Android System Webview potrebbe essere quello che prevede la cancellazione della cache e dei dati del Play Store. Questa attività andrà a ripristinare le impostazioni iniziali del Play Store, senza intaccare le applicazioni che sono state scaricate. Nel dettaglio verranno riportati alla struttura originaria dati come il parental control, le impostazioni di notifica e l’aggiornamento in automatico delle app. Una volta terminata questa operazione è possibile spegnere e riavviare il dispositivo per vedere se Android System Webview riesce ad aggiornarsi correttamente.

Android System Webview non si aggiorna? Prova a rimuovere i nuovi aggiornamenti

Un ultimo tentativo, quello se vogliamo più estremo, riguarda la rimozione di tutti gli ultimi aggiornamenti di Android System Webview con il conseguente ripristino della versione di default. Cosa significa? Che con questa operatività viene ripristinata la versione originale, quella presente all’acquisto e al primo utilizzo. Per eseguire questa operazione è necessario entrare nel Play Store e cercare l’app Android System Webview. Cliccando poi su "Disinstalla" si riesce a rimuovere tutti i precedenti aggiornamenti, riportando l’app alla sua struttura originaria. A compito terminato si può poi provare a rilanciare l’ultimo aggiornamento.