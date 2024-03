Smartphone Android più potenti: la lista aggiornata

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Fonte foto: Nubia

Disponibile ufficialmente la classifica aggiornata a febbraio 2024 degli smartphone Android più potenti sul mercato. I dati sono stati caricati come al solito su AnTuTu e fanno riferimento ai modelli più diffusi sul mercato globale (ad esclusione del mercato cinese), mostrando non solo i device che hanno fatto registrare le performance migliori, ma evidenziando anche i gusti dei consumatori che stanno dando ragione ad alcuni brand tra i più conosciuti di sempre, come Samsung ad esempio.

I 10 smartphone più potenti di febbraio 2024

La classifica dei device Android più potenti di febbraio 2024, va a confermare, come accaduto spesso negli ultimi anni, il dominio incontrastato di Qualcomm, grazie ai suoi due processori di punta Snapdragon 8 Gen 2 e Snapdragon 8 Gen 3, entrambi punti di riferimento dei top di gamma tra la nuova e la precedente generazione di device mobile.

Spunta in due casi il Samsung Exynos 2400, l’alternativa scelta dal colosso sudcoreano della tecnologia per i suoi Galaxy S24 in alcuni mercati selezionati (come quello europeo). La classifica prevede:

Red Magic 9 Pro: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16/512 GB – 2.094.323 punti

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16/512 GB – 2.094.323 punti iQOO 12: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16/512 GB – 2.027.324 punti

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16/512 GB – 2.027.324 punti OnePlus 12: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12/256 GB – 1.916.019 punti

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12/256 GB – 1.916.019 punti Samsung Galaxy S24 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB/1 TB – 1.834.040 punti

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB/1 TB – 1.834.040 punti Samsung Galaxy S24+: Samsung Exynos 2400, 12/512 GB – 1.706.838 punti

Samsung Exynos 2400, 12/512 GB – 1.706.838 punti Samsung Galaxy S24 : Samsung Exynos 2400, 8/256 GB – 1.577.124 punti

: Samsung Exynos 2400, 8/256 GB – 1.577.124 punti Xiaomi 13 : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8/256 GB – 1.523.953 punti

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8/256 GB – 1.523.953 punti Samsung Galaxy S23 Ultra: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12/512 GB – 1.507.206 punti

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12/512 GB – 1.507.206 punti Samsung Galaxy S23+ : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8/256 GB – 1.493.262 punti

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8/256 GB – 1.493.262 punti Samsung Galaxy S23: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 8/256 GB – 1.448.176 punti

L’analisi della classifica

La classifica di febbraio 2024 oltre a dimostrare lo strapotere dei chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, evidenza anche un’altra particolarità: la presenza di ben sei dispositivi su dieci a marchio Samsung.

I top di gamma della serie Galaxy S23 e Galaxy S24 si confermano come dispositivi dalle grandi potenzialità (sia con chip Qualcomm che con chip Exynos), andando praticamente a monopolizzare buona parte della classifica di AnTuTu.

Chiaramente il primo posto non poteva che essere occupato dal Red Magic 9 Pro, un gaming phone a tutti gli effetti che, non solo ha indicato Nubia come uno dei produttori più capaci sul mercato, ma ha anche elevato il gaming su Android a un altro livello, garantendo praticamente le performance di una console.

Interessante notare che, a quasi un anno dall’uscita ufficiale, anche Xiaomi 13 rimane saldo al settimo posto della classifica, confermandosi naturalmente come un ottimo smartphone, seppur di precedente generazione (e ormai superato dal recente Xiaomi 14).