C’è stato un tempo in cui scattare una fotografia era un gesto quasi magico e, per sapere com’era venuto uno scatto, bisognava attendere con pazienza di avere sviluppato il rullino. Le fotocamere digitali hanno reso la pratica molto più quotidiana, permettendo al contempo di girare anche dei video, ma la vera rivoluzione è avvenuta quando la macchina fotografica ha incontrato i telefoni cellulari. Da allora, le caratteristiche e le prestazioni delle fotocamere integrate sono diventate uno dei principali terreni di competizione tra i produttori di smartphone, che ormai promettono di scattare fotografie e di girare video impeccabili con il minimo sforzo e di postarli sui social network quasi in tempo reale, condividendoli con i propri amici o followers.

Proprio per questo si è creata l’esigenza di poter editare fotografie e video direttamente dal proprio smartphone, non solo modificando le impostazioni di luce e contrasto o applicando dei filtri, ma anche giustapponendo le immagini per creare nuovi contenuti complessi e originali. Si tratta quindi di creare dei veri e propri collage, scegliendo fotografie diverse da raggruppare in una sola immagine, pronta per essere conservata, postata o condivisa.

Le migliori app per collage di foto

Esistono diverse applicazioni che consentono di creare dei collage scegliendo tra le immagini della propria galleria fotografica, con numerose funzionalità e layout che permettono di ottenere la massima personalizzazione dei propri contenuti. Tra le numerose opzioni disponibili, ecco le migliori app per creare i propri collage di foto in modo semplice e veloce:

Layout from Instagram

Sarebbe impossibile negare che la necessità di creare contenuti visivi accattivanti sia legata al desiderio di condivisione delle immagini tramite social network, in particolare Instagram, che fa delle immagini il suo centro focale. Layout from Instagram è la app ufficiale del social network e può essere utilizzata per creare collage in modo estremamente semplice e veloce, partendo dalla propria galleria di immagini sul cellulare. Aprendo l’app si accede alla galleria, dalla quale le fotografie possono essere selezionate partendo dalle più recenti, oppure raggruppandole per categorie (ad esempio selfie, ritratti e panoramiche) in modo da facilitare la selezione. Seguendo i passaggi e i suggerimenti preimpostati, attraverso numerosi template, si ottiene un perfetto collage pronto da postare. Si tratta di uno strumento basico, ma intuitivo ed efficace, per essere pronti in un attimo a postare il proprio collage appena creato;

PicCollage

Si tratta sicuramente di una delle più utilizzate e apprezzate tra le app che consentono di creare collage di fotografie. L’interfaccia è intuitiva e per questo motivo può essere utilizzata in modo semplice e piacevole. Con pochi passaggi consente di scegliere il numero, la dimensione e il formato delle fotografie da inserire nel collage, disponendole in numerosissime griglie diverse, da quelle più standard a quelle più particolari. Le fotografie possono essere centrate e regolate a piacimento, così come possono essere regolati i bordi e gli spazi. È anche possibile applicare le fotografie su sfondi preimpostati, aggiungere all’immagine degli adesivi o brevi testi e persino impostare delle animazioni che movimentano le fotografie prescelte. La app è gratuita, ma abbondandosi si ottiene un accesso vip, in modo da evitare le pubblicità e sbloccare alcuni contenuti esclusivi;

Fotor

Un’altra app molto popolare di photo editing. Accedendo alla sezione collage, è anzitutto possibile fare una prima selezione tra i template scegliendo tra "classico" e "rivista". Nella prima sezione si trovano le tipiche griglie preimpostate, che vanno dalle più semplici a quelle più originali, ad esempio disposte a formare cuori, fiori o quadrifogli. Anche nel caso di questa app, si possono modificare i bordi e gli angoli della griglia, oppure aggiungere ombreggiature alle caselle, personalizzando il template. Nella sezione rivista si trovano sfondi particolari, con disegni o scritte, nei quali inserire le proprie immagini. Alcune delle funzionalità più interessanti possono essere sbloccate a pagamento, ma è possibile accedere ad una prova gratuita;

PS Express

Chi non conosce Photoshop? Si tratta probabilmente del software di fotoritocco più conosciuto e utilizzato al mondo, ma purtroppo non esattamente semplice da utilizzare per le persone non addette ai lavori. L’app PS Express contiene invece alcune funzioni mirate e pensate per facilitarne l’utilizzo. Oltre a permettere di correggere le fotografie e applicare i filtri, prevede anche un’intera sezione dedicata alla creazione dei collage fotografici. Con un po’ di esperienza e pratica si possono scegliere vari layout particolari, aggiungendo modifiche ed effetti in modo molto creativo. Gli sfondi preimpostati sui quali si possono costruire collage più particolari e colorati sono suddivisi per temi, come amore, viaggi, selfie. I collage possono anche essere creati partendo dai metadati delle fotografie stesse, che le catalogano per posizione geografica, data e ora. A pagamento si può accedere a PS Express Premium, sbloccando funzionalità e contenuti speciali;

Pics Art

Una app di editing fotografico che permette anche, tra le altre funzionalità presenti, di creare dei bellissimi collage. Si differenzia dalle altre app della stessa tipologia per il fatto che consente una personalizzazione ancora più elevata, grazie alla disponibilità di effetti davvero originali. Dopo avere scelto e selezionato le fotografie e averle sistemate in una delle diverse griglie disponibili, si possono applicare numerosi filtri particolari, per dare un tocco originale alle proprie immagini. Con un po’ di pratica si possono ottenere effetti molto interessanti e originali. Quando si finisce di creare il proprio collage, lo si può salvare nella galleria privata per conservarlo, oppure si può procedere immediatamente alla condivisione sui propri social attraverso l’apposito tasto.

Le migliori app per collage di video

Fin qui abbiamo visto alcune delle migliori app per creare i propri collage fotografici in pochi passaggi, generalmente abbastanza semplici e intuitivi. Attraverso le fotocamere degli smartphone, tuttavia, si possono realizzare anche dei bellissimi video. Potrebbe esserci quindi l’esigenza di riunire in un solo riquadro dei contenuti multimediali, sia fotografici che video, da postare insieme in un formato unico e coerente. Alcune app consentono di fare anche questo, con risultati davvero interessanti. Ecco le migliori app per i propri collage di foto e video:

Pich Stitch

Questa app consente di utilizzare diversi template predefiniti e di applicare filtri. La grande differenza rispetto ad altre app di collage sta proprio nella possibilità di aggiungere al collage anche dei contenuti multimediali e non soltanto delle semplici immagini fotografiche. Anche in questo caso l’utilizzo è piuttosto intuitivo e i risultati possono essere davvero sorprendenti. Non resta che iniziare ad abbinare foto e video per postare un contenuto davvero personalizzato;

PicPlayPost

Un’altra ottima app dedicata ai collage multimediali è PicPlayPost. Una volta avviata, bisogna scegliere il template come griglia sulla quale posizionare i propri contenuti sia fotografici che video, oppure anche delle gif animate. A ciascuno di questi contenuti possono essere applicati dei filtri e soprattutto è possibile personalizzare il proprio collage aggiungendo la musica e regolandone il volume. Ad ogni contenuto multimediale del collage può essere abbinata una traccia sonora diversa, ottenendo in questo modo la possibilità di creare dei post davvero originali, personalizzati e completi. L’interfaccia, sebbene articolata, resta piuttosto intuitiva e permette a tutti di cimentarsi nella realizzazione di un perfetto collage multimediale, da condividere su tutti i social.