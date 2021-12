Apple AirPods 3 al minimo storico su Amazon: l'offerta top di oggi

Il tempo stringe e siete a corto di idee per un regalo di Natale di sicuro effetto? Apple (e Amazon) corre in vostro soccorso: le Apple AirPods di terza generazione, ultima versione degli auricolari senza fili della casa di Cupertino, sono disponibili al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce per eccellenza.

Leggere, comode da indossare e caratterizzate da una qualità audio molto alta, le AirPods 3 sono oggi considerate tra le migliori cuffie da utilizzare in simbiosi con il proprio smartphone. E grazie all’offerta top di Amazon, potrebbero essere anche uno dei migliori regali di Natale 2021 da far trovare sotto l’albero. E, perché no, magari il regalo natalizio perfetto per sé stessi.

Ovviamente, gli auricolari true wireless della casa di Cupertino non sono l'unica offerta disponibile oggi su Amazon.

Apple AirPods di terza generazione: specifiche e funzionalità

Rispetto al passato, le AirPods 3 fanno un nuovo uso del chip audio Apple H1. Combinandone la potenza di calcolo con il nuovo sistema audio progettato dai tecnici di Cupertino, gli auricolari true wireless della mela morsicata sono in grado di regalare un’esperienza d’ascolto unica e “personalizzata". Il sistema Adaptive EQ, infatti, equalizza le onde sonore in modo da adattarle alla forma dell’orecchio di chi le indossa e “recuperare" tonalità che altrimenti potrebbero non essere ascoltate.

La compatibilità con gli standard Dolby Atmos e l’audio spaziale con rilevamento della posizione della testa, inoltre, consente di ricreare un’esperienza d’ascolto tridimensionale simile a quella dei cinema. In questo modo le canzoni, i film e addirittura le chiamate con FaceTime saranno più immersive che mai.

Apple ha anche rivisto il design dei suoi auricolari true wireless, così da renderli ancora più ergonomici e migliorare la qualità audio. La nuova forma, infatti, permette di “indirizzare" in maniera ottimale il flusso audio all’interno del canale uditivo di chi le indossa. Le AirPods 3, inoltre, sono anche resistenti a sudore e acqua, con un indice di protezione IPX4. Insomma, l’ideale per allenarsi in qualunque condizione meteo (magari sincronizzati con il proprio Apple Watch).

A questo si aggiunge la compatibilità con l’intelligenza artificiale di Siri: per attivare l’assistente vocale Apple basterà un semplice “Hey Siri", seguito dalla domanda o dalla richiesta che le si vuole porre. Ad alimentare il tutto troviamo una batteria a lunga durata: l’autonomia con singola carica è di 6 ore, che diventano 30 tenendo conto della custodia di ricarica con MagSafe.

Apple AirPods di terza generazione in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Le Apple AirPods di terza generazione sono tra le offerte top su Amazon di oggi, con uno sconto che le proietta al prezzo più basso di sempre. Gli auricolari true wireless possono essere infatti acquistate a 179,99 euro, con uno sconto del 10% sul prezzo di listino. Il regalo di Natale ideale per gli audiofili che proprio non possono fare a meno di utilizzare i dispositivi della casa di Cupertino. E il periodo di reso è esteso fino al 31 gennaio 2022.

Apple AirPods di terza generazione