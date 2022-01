Apple iMac Pro 2022: come sarà e quando arriva

Un nuovo dispositivo hardware di Apple è in arrivo nel 2022: il colosso di Cupertino dovrebbe lanciare un nuovo iMac Pro dotato di uno schermo più grande dell’attuale, che ha una diagonale di 24 pollici. Ad affermarlo è stato Mark Gurman di Bloomberg, che aggiunge altri dettagli non poco interessanti: sarà un modello completamente nuovo per la gamma della mela morsicata.

Quando si parla di nuovi iMac i fan di Apple, non a torto, fremono. In questo caso l’indiscrezione nelle nostre mani parla di un iMac Pro nuovo di zecca. In realtà non si tratta di un rumor freschissimo, dato che negli ultimi mesi sono emersi molti dettagli, provenienti da più fonti, riguardo un nuovo computer all-in-one della Mela con schermo da 27 pollici. Oggi tuttavia, Mark Gurman afferma qualcosa di originale: a quanto pare, la società si concentrerà su un iMac Pro da 27 pollici, dotato di “chipset simile ai processori M1 Pro e M1 Max che si trovano all’interno del MacBook Pro. Mi aspetto – afferma Gurman – che il nuovo iMac Pro abbia un design simile all’attuale iMac M1".

Nuovo Apple iMac Pro: ultimi rumor

Stando al rapporto di Display Supply Chain Consultants (DSCC), inoltre, il presunto nuovo iMac Pro da 27 pollici sarà provvisto di un pannello miniLED e della tecnologia ProMotion.

Per quanto riguarda la data di lancio, invece, il nuovo iMac Pro potrebbe essere presentato tra marzo e aprile, mesi durante i quali Apple avrebbe intenzione di lanciare anche l’ultimo modello di iPhone SE e l’ iPad Air di quinta generazione.

Apple: cosa aspettarci dal 2022

Nell’attesa di qualche delucidazione in più rispetto al presunto nuovo iMac Pro, vale la pena ricordare che il gigante di Cupertino nel 2021 ha riconquistato primo posto nella vendita degli smartphone, superando lo storico antagonista sudcoreano, vale a dire Samsung.

Il successo, frutto di un quarto trimestre 2021 straordinario che ha visto iPhone 13 superare tutti i top di gamma Android, potrebbe ripetersi nel 2022 con iPhone 14, e aumentare ulteriormente grazie a nuovi dispositivi, come l’iMac Pro da 27 pollici 2022 che l’azienda potrebbe lanciare.

Lo scorso anno il gigante statunitense ha fatturato ben 123,9 miliardi di dollari con profitto di 34,6 miliardi di dollari. Il solo iPhone 13 ha incassato da solo 71,63 miliardi di dollari. Durante il 2022 la Mela riuscirà ad abbattere i record registrati nel 2021?