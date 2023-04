Apple lavora al prossimo MacBook Air da 15 pollici: come sarà

Sono molti i rumors sul web riguardo il nuovo MacBook Air da 15 pollici e, di recente, anche Ross Young, analista di fama internazionale, ha confermato via Twitter che i fornitori di Apple stanno aumentando la produzione dei pannelli del display per il nuovo computer. A fronte di questo si presume un lancio fissato tra la fine di aprile e l’inizio di maggio, anche se non si esclude che la presentazione ufficiale possa avvenire durante il WWDC 2023.

Tra le indiscrezioni trapelate in rete, spiccano sicuramente quelle relative a un nuovo chip M3, ancora non annunciato ufficialmente, che dovrebbe essere lanciato sul mercato proprio con i prossimi MacBook Air.

MacBook Air da 15 pollici: cosa sappiamo

Stando alle indiscrezioni condivise da Ross Young, la produzione dei pannelli per il MacBook Air da 15 pollici è iniziata lo scorso febbraio ed è stata intensificata a marzo. Secondo l’analista i numeri sono in crescita anche per questo mese, segno evidente che il nuovo portatile potrebbe arrivare sul mercato già nelle prossime settimane.

Se i dati fossero confermati, questo ‌MacBook Air da 15 pollici andrà ad affiancarsi alla classica versione da 13,6 pollici. Una soluzione che potrebbe permettere agli utenti di acquistare su un computer leggero e molto sottile, con le dimensioni di un MacBook Pro, ma a un costo più contenuto.

Se poi anche le indiscrezioni sul nuovo chip M3 si rivelassero fondate, Apple potrebbe rinnovare la serie Air con un innovativo formato e un processore di nuova generazione, una combinazione piuttosto interessante che potrebbe attirare la curiosità dell’utenza.

Un altro noto account di Twitter AppBank (@appbank) ha condiviso altre informazioni riguardo al prossimo chip M3, che avrà una CPU a 8 core, proprio come M1 e M2. Stando alle indiscrezioni non sono previste al momento versioni del chip più potenti.

Naturalmente Apple non ha ancora confermato la cosa, ma dato che l’M2 è stato presentato ufficialmente durante il WWDC 2022, l’arrivo del nuovo M3 entro giugno appare più che plausibile.

MacBook Air da 15 pollici: quanto costerà

Per avere la conferma di quanto trapelato sul web occorrerà probabilmente attendere la prossima Apple WorldWide Developers Conference che si svolgerà dal 5 al 9 giugno.

Naturalmente è possibile fare qualche ipotesi sul prezzo dei nuovi MacBook Air da 15 pollici. Anzitutto appare improbabile che la versione da 15 pollici abbia lo stesso prezzo di quella da 13,6, arrivata sul mercato a 1.529 euro.

Allo stesso modo la versione Pro (In foto) all’uscita aveva un prezzo di partenza di 1.629 euro per il modello con lo schermo da 13 pollici.

A questo punto è ipotizzabile che il MacBook Air da 15 pollici con M3, possa essere disponibile a un prezzo più vicino a quello di un Pro piuttosto che a quello di un computer della serie Air.