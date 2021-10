Apple Music in arrivo su PS5? Su Reddit un indizio

Da Reddit arriva la notizia di un possibile arrivo, anche su PlayStation 5, dell’app di Apple Music per sentire la musica mentre si gioca. Su PS5 è già possibile farlo, ma solo collegando un account Spotify. L’utente Reddit, però, inaspettatamente ha visto apparire l’opzione per scaricare Apple Music sulla sua console Sony next gen.

Non si tratterebbe, tra l’altro, dell’unico avvistamento del genere e questo sembra confermare che la possibilità di collegare il proprio account Apple Music alla console di Sony sia in dirittura d’arrivo. Ma non è ancora arrivata, visto che chi ha provato a farlo ha ricevuto, in ogni caso, un messaggio d’errore. Da non dimenticare, inoltre, che su PS4 e PS5 è già possibile usare l’app di Apple TV, quindi sembra abbastanza logico che un giorno sarà possibile far lo stesso con il servizio musicale di Apple. Quando, però, è un mistero.

Apple Music su PS5: l’indizio

Andiamo con ordine: tutto nasce da un post pubblicato alcuni giorni fa da un utente di Reddit, in cui si vede una foto fatta con il cellulare allo schermo della TV. L’interfaccia che si vede è quella della PlayStation 5, nella sezione Music. Si vede chiaramente l’opzione per collegare Spotify, offerta come prima, e l’icona di Apple Music con, sulla destra, il pulsante “Download“.

Non appena la notizia si è diffusa in molti hanno provato a replicare quanto mostrato su Reddit e a qualcuno è apparsa la stessa schermata, ma solo dopo aver creato un nuovo account negli Stati Uniti. Nessuna segnalazione, invece, dagli utenti di altre parti del mondo.

In tutti i casi, però, al tentativo di installare Apple Music su PS5 è apparso lo stesso errore: “Questa app si può usare solo su PS4“. E’ chiaro, però, che qualcosa si muove.

L’espansione di Apple Music

E’ chiaro anche, e non solo da questa apparizione su PlayStation 5, che Apple sia provando a portare il suo abbonamento musicale su sempre più piattaforme. Ad aprile 2020, ad esempio, è arrivata l’app per le Smart TV di Samsung con sistema operativo Tizen.

Apple Music, poi, è uno dei servizi che Apple ha incluso nel maxi abbonamento Apple One, che racchiude (in Italia) Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e 50 GB di spazio di archiviazione su iCloud ad un prezzo complessivo di 14,95 euro al mese (19,95 per il piano famiglia).