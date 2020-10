Annunciato a settembre, insieme ai nuovi iPad e Apple Watch, il super abbonamento “all in one” di Apple è arrivato anche in Italia. E, neanche a dirlo, si chiama proprio Apple One. In un solo abbonamento Apple One include, nel nostro Paese, quattro servizi della mela morsicata: Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade e iCloud.

Apple One è disponibile con due piani: Individuale, al prezzo di 14,95 euro al mese, o Famiglia, al prezzo di 19,95 euro al mese. In entrambi i casi il primo mese è gratis per i servizi che ancora non sono mai stati usati. A cambiare tra un piano e l’altro, invece, sono solo il numero di persone che possono usare il servizio e lo spazio di archiviazione offerto su iCloud. Identico, infine, il catalogo di canzoni, giochi, film e serie TV disponibili. Il risparmio che si può ottenere con un piano Individuale di Apple One, rispetto alla somma dei singoli servizi, è pari a 6 euro al mese che salgono a 8 euro per il piano Famiglia.

Apple One: come funziona

Il funzionamento di Apple One è semplicissimo: si accede a tutti e quattro i servizi inclusi nell’abbonamento unico tramite il proprio Apple ID. Nel caso del piano Famiglia, però, tutti gli ID devono essere inclusi nel gruppo “In famiglia“.

In ogni caso “In famiglia” è già disponibile, anche senza Apple One, su Apple TV+ e Apple Arcade e ciò vuol dire che bisogna farsi bene i conti e decidere quali servizi vogliono tutti i membri della famiglia, altrimenti invece di risparmiare si rischia di spendere di più.

Da notare che in altri Paesi, ma non in Italia, c’è anche un abbonamento Apple One Premium che include un servizio non ancora attivo in Italia: Apple Fitness+. Tale servizio arriverà entro fine dell’anno, quindi è probabile che arriverà anche il pacchetto premium di Apple One.

Apple One: il mese gratuito e la disdetta

Se abbiamo già alcuni servizi inclusi in Apple One, e quindi li stiamo già pagando, possiamo usufrire di un mese gratuito per quelli che ancora non abbiamo. Al termine del periodo di prova inizierà la fatturazione di Apple One che sostituirà quella dei singoli servizi.

Chi sottoscrive un abbonamento Apple One, però, può disdire quando vuole e con le consuete procedure previste da Apple per gli altri suoi servizi.