Apple TV+ arriva finalmente su Android

Apple TV+, il servizio in abbonamento del colosso di Cupertino potrebbe sbarcare anche sugli smartphone Android. L’indiscrezione arriva dal leaker ShrimpApplePro che fa sapere dal suo canale Twitter che l’app di Apple TV+ per Android è in fase di beta testing e ciò significa che potrebbe essere disponibile anche in breve tempo.

Lo scorso anno Apple ha rilasciato l’app di Apple TV+ per Android TV, di conseguenza tutti si aspettavano un arrivo imminente dell’app per Android. Di tempo, però, ne è passato ben di più del previsto.

Addio Browser per vedere Apple TV+

Anche senza l’app per smartphone Android, a diere il vero, chiunque abbia un abbonamento a Apple TV+ se non è in possesso di un dispositivo con iOS può accedere da Android passando da un browser web come Chrome e Firefox.

La soluzione è un escamotage, ma funziona e serve giusto a recuperare in streaming qualche episodio di una serie TV. Ma ovviamente non può essere considerato un modo comodo per fruire a tutto tondo di un servizio per cui si paga un abbonamento mensile di 6,99 euro.

Infatti, la versione web non consente di scaricare i file per la visione offline e non sincronizza le impostazioni con l’app Apple TV+ su altri dispositivi. Gli abbonati di Apple TV+ ovviamente vorrebbero avere maggiori piattaforme disponibili per usufruire dei servizi. In questo caso Apple ci sta lavorando.

Apple si deve aprire, per non morire

Inutile girarci attorno: Apple ha basato la sua fortuna non solo su ottimi prodotti e servizi, ma anche su prodotti e servizi che dialogavano alla perfezione tra di loro senza dialogare affatto con il resto del mondo tech. Apple è alternativa ad Android e non ha intenzione di dialogare con il mondo Android, se non strettamente necessario.

Adesso, però, le cose stanno per cambiare perché l’Europa, uno dei mercati più importanti per Apple, è a rischio: Parlamento Europeo e Commissione Europea, infatti, stanno portando avanti una filosofia esattamente opposta a quella di Apple, cioè la filosofia dell’apertura e del dialogo tra piattaforme.

DSA e DMA da una parte, caricatore unico dall’altra, un passo dopo l’altro la UE sta minando alle fondamenta il modello economico di Apple.