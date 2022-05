Apple Watch, lo sconto è imperdibile: offerta mai vista prima

Tra le super offerte che trovaimo oggi disponibili su Amazon ce ne sono alcune che riguardano anche i dispositivi Apple. Vi abbiamo già parlato dell’Apple iPad Pro, disponibile al minimo storico al prezzo più basso di sempre, mentre qui vi parliamo dell’Apple Watch 6, che troviamo sul sito di e-commerce con uno sconto incredibile. Infatti è disponibile con uno sconto di ben il 42% e si risparmiano più di 300€ sul prezzo di listino. Un’offerta che non si è mai vista prima e che come al solito durerà pochissimi giorni.

Il modello che troviamo in offerta dell’Apple Watch 6 è quello Wi-Fi + Cellular, ossia con la possibilitù di utilizzare una eSim per collegarlo a internet ed effettuare le chiamate. L’Apple Watch Series 6 è quanto di meglio si può chiedere a uno smartwatch: ha un ottimo schermo, un sistema operativo con tantissime applicazioni e delle ottime componenti. A questo prezzo e con questo sconto è impossibile non approfittarne.

Apple Watch Series 6 con connessione cellulare e GPS: scheda tecnica e funzionalità

L’Apple Watch 6 in offerta su Amazon è la versione con cassa in acciaio inossidabile da 40 millimetri e cinturino Sport di colore nero. Il vero punto di forza dello smartwatch della Mela morsicata sta nella connettività Cellular e nel tracciamento GPS. Ciò vuol dire che l’Apple Watch 6 può connettersi alla Rete senza che sia necessario sincronizzarlo con un iPhone. Attivando un piano mobile con scheda eSim sarà possibile ricevere messaggi e notifiche da tutte le app installate sul dispositivo.

La compatibilità con il sistema satellitare GPS, invece, permette non solo di ottenere le indicazioni stradali, ma anche di tracciare movimenti e spostamenti legati all’attività fisica. L’Apple Watch 6 è infatti uno dei migliori sportwatch oggi in commercio: monitora automaticamente decine di attività sportive, dalla corsa al ciclismo, passando per yoga e nuoto. Un vero e proprio allenatore da polso, grazie al quale poter monitorare i miglioramenti allenamento dopo allenamento.

I sensori dedicati allo stato di salute, invece, consentono di sapere sempre come stiamo. In particolare, il sensore cardiaco monitora 24 ore su 24, 7 giorni su 7, il ritmo del nostro cuore e, in caso di anomalie, invia delle notifiche che ci consigliano di visitare uno specialista. Non solo: grazie all’app ECG si potrà fare un elettrocardiogramma ogni volta che si può e conoscere i risultati direttamente sullo smartphone. Il sensore SpO2, invece, monitora il livello di ossigenazione del sangue.

Apple Watch in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Comprare l’Apple Watch Series 6 con il cinturino Sport non è stato mai così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 42% sul prezzo di listino, che fa crollare il prezzo al minimo storico di 429,00 euro. Il risparmio è considerevole: acquistandolo oggi si risparmiano ben 310,00 euro. A questo si aggiunge poi la possibilità di pagare lo smartwatch a rate sfruttando i servizi di Amazon. Gli utenti Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito tra i propri sistemi di pagamento potrà pagare in cinque rate senza interessi e senza costi di istruttoria. In questo modo l’Apple Watch Series 6 costa 85,80 euro al mese per cinque mesi.

Apple Watch Series 6, GPS+Cellular, cassa da 40 millimetri in acciaio inossidabile con Cinturino Sport nero