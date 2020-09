In arrivo l'Apple Watch economico

Apple ha dato appuntamento al 15 settembre per mostrare al mondo le sue ultime novità. Si prevede anche che saranno presentati nuovi dispositivi, come l’Apple Watch Pro Serie 6 e l’Apple Watch SE. Quest’ultimo sarà un modello di smartwatch Apple più economico degli altri, una sorta di incrocio tra l’Apple Watch 3 e il 4.

O almeno così è convinto l’ormai ben noto leaker Jon Prosser, già fonte di diverse indiscrezioni rivelatesi poi corrette. Ma anche di alcune che non lo sono state affatto. Secondo Prosser, in ogni caso, quello che Apple starebbe per presentare sarebbe un orologio che assomiglia molto all’Apple Watch Serie 4 ma con caratteristiche tecniche al ribasso, per contenere i costi. Come sempre, quando parliamo di indiscrezioni (e ancor di più di indiscrezioni che riguardano prodotti Apple), è sempre meglio non prenderle per oro colato. A partire dal nome di questo nuovo orologio, che potrebbe anche non essere Apple Watch SE.

Apple Watch SE: come è fatto

Secondo Jon Prosser il famigerato Apple Watch SE ha nome in codice N140 e N142: ce ne saranno infatti due versioni, una con cassa da 40 mm e una da 42 mm. Le due misure, poi, saranno disponibili in versione GPS (N140S e N142S) o anche con connessione cellulare (N142B e N142B).

Esteticamente tutti e quattro gli Apple Watch SE avranno il design della Serie 4, ma non avranno l’always on display né la funzione elettrocardiogramma (ECG). Su tutti e quattro, invece, sarà presente il chip, cioè l’Apple Motion Coprocessor che rileva i movimenti dell’utente tramite giroscopio, accelerometro e altri sensori smart.

Apple Watch SE: quanto costerà

Sul prezzo dell’Apple Watch SE neanche Jon Prosser sa dire molto. Si possono però fare delle ipotesi, partendo dal prezzo attuale dell’Apple Watch Serie 5 e dell’Apple Watch Serie 3, visto che l’Apple Watch SE dovrebbe posizionarsi in mezzo a questi due modelli.

Considerando che l’Apple Watch Serie 5 ha un prezzo minimo ufficiale di 464,90 euro, mentre il Serie 3 parte da 242,90, allora un prezzo intorno ai 350 euro sembra credibile. Ma, ancora una volta, anche questa è una ipotesi che potrebbe essere smentita all’evento “Time Files” del 15 settembre.