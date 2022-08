Apple Watch SE, Watch 3 e Watch 7: quale scegliere e perché

Anno dopo anno gli smartwatch stanno guadagnando quote di mercato, diventando sempre più spesso una estensione fondamentale dello smartphone. Fino ad oggi, tuttavia, il successo degli smartwatch è imputabile quasi esclusivamente agli Apple Watch, dispositivi che hanno ormai raggiunto una certa maturità e che permettono quasi di avere il proprio iPhone al polso.

Il numero crescente di funzionalità smart, legate semplicemente alla ricezione di notifiche e alla possibilità di rispondere ad alcune di esse, alla possibilità di effettuare chiamate direttamente dal polso, alla possibilità di effettuare pagamenti tramite l’orologio e a tutte le potenzialità che offre Siri, unite a tutte le funzionalità per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica, rendono l’Apple Watch un dispositivo che, una volta provato, sarà difficile da abbandonare. A catalogo Apple propone il Watch 3, il Watch SE e il Watch 7: scopriamo le differenze e i punti di forza di questi modelli, cercando di capire quale sia il modello giusto per voi.

Apple Watch 3: il modello base

Apple Watch 3 è il modello di base del catalogo degli smartwatch del colosso di Cupertino. Lo smartwatch, presentato ufficialmente nel 2017, è sopravvissuto a svariati nuovi modelli ed è stato posto da Apple come punto d’ingresso nel mondo degli smartwatch.

Non è certamente un fulmine di guerra, avendo i suoi anni, ma è sufficiente per coloro che si vogliono approcciare a questo mondo per la prima volta e che non vogliono spendere cifre importanti: di listino, infatti, si parte dai 229 euro della versione con quadrante da 38 mm per arrivare ai 259 euro della versione con quadrante da 42 mm, ma il prezzo diventa molto più interessante con alcune offerte online.

Lato funzionalità, Apple Watch 3 può contare su tantissimi quadranti (Watch Face), resiste all’acqua dolce fino a 50 metri di profondità, notifica l’eventuale frequenza cardiaca troppo alta o troppo bassa e il ritmo cardiaco irregolare. Inoltre, può contare sul supporto alla funzionalità SOS emergenze.

Il design generale è rimasto sempre lo stesso anche se, rispetto ai nuovi modelli, può contare su un aspetto leggermente più squadrato e (forse) meno accattivante, con cornici chiaramente più pronunciate attorno al display, comunque Retina.

Apple Watch Serie 3 – Versione GPS 38 mm

Apple Watch SE: il modello medio

Apple Watch SE è la proposta intermedia nel catalogo degli smartwatch targati Apple. Questo dispositivo si configura come un netto passo in avanti rispetto al Watch 3, sia in termini di design (più tondeggiante) che in termini di prestazioni e sensori.

Le cornici attorno al display Retina, più ampio del 30% rispetto a quello del Watch 3, risultano molto più contenute e lo smartwatch è disponibile nei tagli da 40 o 44 mm, al pari dei vari Apple Watch 4, 5 e 6 degli anni precedenti.

Oltre ad un chip più recente che garantisce prestazioni migliori, Apple Watch SE guadagna, rispetto al Watch 3, la possibilità di rilevare le cadute e di effettuare chiamate d’emergenza internazionali. Questo smartwatch, inoltre, è disponibile sia in versione Wi-Fi + GPS che in versione con anche la connettività LTE.

Per quanto concerne i prezzi, si parte dai 309 euro che, da listino, servono per acquistare la versione Wi-Fi + GPS con cassa da 40 mm e cinturino in silicone: va detto che, spesso, lo smartwatch è acquistabile in offerta online a prezzi decisamente più convenienti.

Apple Watch SE può essere la scelta giusta per chi vuole un Apple Watch che possa durare nel tempo, che non abbia l’assillo di avere per forza l’ultimo modello disponibile e che non sia interessato ad un monitoraggio più approfondito per quanto concerne l’attività fisica e la salute.

Apple Watch SE può, infine, contare su una infinità di cinturini, diversi per colori, lavorazioni e materiali, che lo rendono estremamente personalizzabile.

Apple Watch SE – Versione GPS 40 mm

Apple Watch 7: il top di gamma

Arriviamo ad Apple Watch 7, modello di punta del catalogo smartwatch del colosso di Cupertino. Si tratta del più completo dispositivo disponibile, disponibile con cassa realizzata in tre materiali diversi (alluminio, acciaio inossidabile, titanio) che, assieme ai cinturini, donano un ulteriore grado di libertà in termini di personalizzazione, al tatto ma anche dal punto di vista della resistenza generale.

Apple Watch 7 è il primo smartwatch del nuovo corso che presenta un display più ampio e praticamente privo di cornici intorno, più grande del 20% rispetto a quello del Watch SE, nella stessa scocca. Tra l’altro, Watch 7 guadagna l’always on display, ed è quindi l’unico del lotto che può mostrare costantemente l’orario e altre informazioni presenti nella watch face scelta (ce ne sono parecchie realizzate ad hoc per il display più ampio).

Rispetto a Watch 3 e Watch SE, inoltre, presenta una protezione anteriore più resistente ed è certificato IP6X contro la polvere. Dal punto di vista delle funzionalità, oltre ad un chip più aggiornato, potente e sicuro, Watch 7 offre un sensore per gli elettrocardiogrammi ed è in grado di monitorare i livelli di ossigeno nel sangue.

Al pari del Watch SE, anche Apple Watch 7 può contare su una infinità di cinturini, diversi per colori, lavorazioni e materiali, che lo rendono estremamente personalizzabile. Capitolo prezzi, il listino parte dai 439 euro che servono per il modello da 41 mm (Wi-Fi + GPS) con cassa in alluminio ma arriva agli 889 euro necessari per il modello da 45 mm (GPS + LTE) con cassa in titanio.

Apple Watch 7 è tutto fuorché una scelta di compromesso: può diventarlo unicamente se consideriamo la differenza di costi a seconda del materiale scelto per la cassa ma, in fin dei conti, la sostanza non cambia. Chiunque deciderà di acquistare un Apple Watch 7 cascherà in piedi e si ritroverà al polso un dispositivo completo, sempre pronto e destinato ad essere supportato a lungo.

Apple Watch Serie 7 – Versione GPS 41 mm