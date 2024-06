Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Nel corso dell'evento Unpacked in programma il 10 luglio, Samsung ufficializzerà i nuovi Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, ecco come saranno i nuovi smartwatch coreani

Fonte foto: Samsung

Samsung prepara un nuovo importante aggiornamento per la sua gamma di smartwatch, dopo il recente debutto del Galaxy Watch FE. In occasione dell’evento Unpacked, in programma il prossimo 10 luglio, la casa coreana svelerà la nuova serie Galaxy Watch 7 oltre all’inedito Galaxy Watch Ultra, prima generazione del top di gamma della linea smartwatch di Samsung che, quindi, seguirà la stessa struttura della gamma Apple, attualmente composta da tre modelli (Watch SE 2, Watch Series 9 e Watch Ultra 2).

Samsung Galaxy Watch 7: come sarà

Il nuovo Galaxy Watch 7 sarà un’evoluzione diretta del suo predecessore, il Galaxy Watch 6 (in foto) svelato lo scorso anno. La principale novità sarà all’interno, con l’arrivo del nuovo chip Exynos W940 realizzato con processo produttivo a 3 nm che dovrebbe garantire un miglioramento, significativo, sia delle prestazioni che dell’efficienza.

Lo smartwatch continuerà a utilizzare Wear OS, personalizzato con la One UI Watch e arricchito da alcune funzioni Galaxy AI, che consentiranno di sfruttare l’intelligenza artificiale, già disponibile sugli smartphone Galaxy, anche sul wearable (probabilmente con un focus sulla rilevazione e l’analisi dei parametri vitali e dell’allenamento dell’utente).

Come il suo predecessore, anche il nuovo Samsung Galaxy Watch 7 sarà disponibile in due versioni, una da 40 mm e una da 44 mm, sempre con display AMOLED circolare. Alcuni render apparsi online confermano l’arrivo di almeno tre colorazioni (verde oliva, argento e oro) a cui dovrebbe affiancarsi l’immancabile colorazione nera.

Il nuovo Galaxy Watch 7 sarà in vendita già nel corso del mese di luglio. Il prezzo dovrebbe essere in linea con quello dei Galaxy Watch 6 e, quindi, con un listino che partirà da 319 euro per il mercato italiano.

Samsung Galaxy Watch Ultra: come sarà

Il Samsung Galaxy Watch Ultra è una novità assoluta della gamma smartwatch di Samsung e sarà il nuovo modello top della linea Galaxy Watch. Secondo le informazioni trapelate online, il nuovo Watch Ultra avrà un display AMOLED con luminosità di picco di 3.000 nit e una cassa da 47 mm. Non ci saranno altre opzioni.

Sotto la scocca ci dovrebbe essere lo stesso chip Exynos a 3 nm utilizzato dai Galaxy Watch 7. In questo caso, è confermata la capacità della batteria, che sarà da 590 mAh. Lo smartwatch avrà un tasto fisico chiamato Quick Button e la scocca sarà realizzata con elementi in titanio grado 4 (meno puro rispetto al grado 2 del Galaxy S24 Ultra) e vetro zaffiro.

Anche il nuovo Galaxy Watch Ultra arriverà sul mercato a luglio. Le ultime indiscrezioni confermano un prezzo di partenza di circa 700 dollari che potrebbe tradursi in circa 800 euro in Italia, distanziando nettamente il nuovo Ultra dal resto della gamma Galaxy Watch e avvicinando il modello all’Apple Watch Ultra 2.