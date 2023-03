ARDES, friggitrice ad aria MAXI al minimo storico: va comprata subito

Facili e intuitive da utilizzare, le friggitrici ad aria hanno rapidamente conquistato un posto nella cucina (e nel cuore) di moltissime persone. Non solo consentono di cucinare velocemente, ma anche di assaporare una frittura fragrante e croccante più sana ed equilibrata rispetto alla frittura "ordinaria".

Con la friggritrice senza olio ARDES ELDORADA acrete tutto questo e molto di più. Nonostante le dimensioni compatte, è dotata di un cestello sufficientemente ampio a preparare il pranzo o la cena per tutta la famiglia. In poco tempo e senza troppa fatica, ovviamente: dal pannello touch frontale potrete selezionare il programma di cottura preferito e attendere che il piatto sia pronto. Con l’offerta imperdibile di oggi, poi, la friggitrice ad aria costa pochissimo: non è mai stata così conveniente.

ARDES ELDORADA MAXI, friggitrice ad aria da 5 litri

ARDES ELDORADA MAXI scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La friggitrice ad aria ELDORADA MAXI di Ardes vi permetterà di dare libero sfogo alle vostre fantasie culinarie dandovi modo di preparare pietanze di ogni tipo senza troppe difficoltà. La tecnologia di cottura RapidAir assicura una circolazione omogenea e costante dell’aria calda all’interno del cestello. In questo modo avrete la certezza che tutti gli ingredienti cuoceranno alla perfezione, con una crosticina croccante all’esterno e un cuore tenero e caldo.

Dal pannello frontale touch potrete scegliere uno dei sette programmi di cottura preimpostati, grazie ai quali potrete preparare velocemente la pietanza desiderata. Non dovrete far altro che mettere gli ingredienti nel cestello, selezionare il programma e avviare la friggitrice senza olio. Nel caso in cui si avessero delle necessità particolari, nessun problema. Sempre attraverso il pannello di controllo frontale potrete impostare manualmente durata e temperatura (da 80 a 200° centigradi) e preparare la pietanza come più preferite.

Una volta terminata la cottura, vi sarà sufficiente attendere che il cestello di raffreddi e metterlo nel cestello della lavastoviglie. Il rivestimento antiaderente non rimarrà danneggiato dai getti d’acqua, risparmiandovi così la fatica di doverlo lavare a mano.

ARDES, la friggitrice senza olio a un prezzo mai visto: sconto e prezzo

La friggitrice ad aria ARDES ELDORADA MAXI non è mai stata così conveniente come oggi. Merito dello sconto del 50% che fa crollare il prezzo al punto più basso di sempre su Amazon. Comprandola oggi la si pagherà solamente 60 euro, con un risparmio identico rispetto al prezzo di listino.

