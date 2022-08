Ariston Mobis 8, il condizionatore portatile in super offerta: sconto super

Il caldo non sembra voler lasciare l’Italia anche se oramai siamo all’inizio di settembre. In molte città del Bel Paese le temperature superano i trenta gradi e per non soffrire troppo il caldo l’unica soluzione sono i ventilatori o i climatizzatori. Soprattutto questa seconda soluzione è la preferita dagli italiani, anche se non in tutte le abitazioni è possibile montare il condizionatore fisso. In questi casi arrivano in soccorso i condizionatori portatili che, come si può intuire dal nome, possono essere spostati di stanza in stanza, l’importante è avere una finestra dove far uscire il tubo di scarico.

Non è un caso che in questa estate uno dei prodotti più venduti su Amazon siano stati proprio loro. E come spesso capita in questi casi, quando la stagione sta per terminare, alcuni prodotti calano di prezzo. Ed è esattamente quello che è successo con il condizionatore portatile Ariston Mobis 8 che oggi troviamo su Amazon con uno sconto del 26% che permette di risparmiare più di 80€ sul prezzo di listino. Per il dispositivo si tratta anche del minimo storico e c’è la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione direttamente dal sito di e-commerce.

Condizionatore portatile Ariston Mobis 8: le caratteristiche tecniche

Il climatizzatore Ariston Mobis 8 è il dispositivo ideale per tutti coloro che sono impossibilitati nel montare un condizionatore fisso. Rispetto ad altri climatizzatori portatili ha dimensioni molto compatte e produce poco rumore, il che lo rende perfetto per gli appartamenti. Ha una potenza di 8.000 BTU, quanto basta per rinfrescare nel minor tempo possibile una stanza di circa 20 metri quadrati. L’Ariston Mobis 8 ha anche un filtro che purifica l’aria ed elimina i batteri e gli allergeni, prevenendo le allergie.

È anche un climatizzatore portatile intelligente: nella confezione è presente un telecomando con il quale poter impostare l’orario di accensione e anche la temperatura perfetta da avere in casa. In alternativa è possibile controllarlo tramite i tasti presenti sul display.

Altro aspetto molto interessante, soprattutto in questo periodo, è l’efficienza energetica. Il dispositivo appartiene alla classe energetica A che ne attesta i bassi consumi. In vista dell’inverno e dell’aumento del costo dell’energia e del gas, non è un aspetto da sottovalutare.

Condizionatore portatile Ariston Mobis 8 in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Calo di prezzo e minimo storico per il climatizzatore portatile Ariston Mobis 8 che oggi troviamo su Amazon a un prezzo di 232,99€, con uno sconto del 26% rispetto a quello di listino. Acquistandolo oggi il risparmio supera gli 80€ e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero: 5 rate da 46,60€ (bisogna selezionare il metodo di pagamento direttamente nella pagina prodotto). La consegna avviene in tempi piuttosto rapidi e per i clienti Prime è anche gratuita. Per il reso ci sono a disposizione i classici 30 giorni.

Condizionatore portatile Ariston Mobis 8