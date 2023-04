Asus ROG Phone 7 ufficiale: caratteristiche e prezzi

Asus ha presentato ufficialmente i suoi nuovi gaming phone ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate, con il secondo che identico al primo ma con in più un piccolo display posteriore ROG Vision PMOLED il cui contenuto è personalizzabile dall’utente. ROG Phone 7 e ROG Phone 7 Ultimate sono due degli smartphone più attesi di questa stagione dai gamer, già ampiamente analizzati da decine di indiscrezioni sul web che trovano finalmente conferma. A partire dal processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm e dai 16 GB di RAM. Dotazione tecnica, insomma, pensata per prestazioni da vero top di gamma e per il gaming di alto livello, alla quale Asus aggiunge come al solito una ricca dotazione di accessori.

Asus Rog Phone 7 e 7 Ultimate: scheda tecnica

Asus ROG Phone 7 e Asus ROG Phone 7 Ultimate hanno un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione 2.448×1.080 pixel e refresh rate variabile fino a 165 Hz. Quindi tantissimo spazio per i videogiochi e nessun collo di bottiglia nel framerate, a causa della frequenza di refresh dello schermo.

Il processore è uno Snapdragon 8 Gen 2, la cui GPU Adreno 740 è in grado di eseguire nativamente i calcoli per il ray tracing, abbinato ad un solo taglio di memoria: 16 GB di RAM e 512 GB di spazio per l’archiviazione, tra l’altro non espandibile.

Per le fotocamere Asus ha mantenuto la stessa configurazione già vista sul precedente Rog Phone 6 con un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 13 MP e uno macro da 8 MP. La fotocamera frontale, invece, è da 32 MP. Niente di entusiasmante rispetto ad altri top di gamma, ma è noto ormai un po’ a tutti che i cellulari per giocare risparmiano proprio sul comparto fotografico.

Anche la batteria di ROG Phone 7 è la stessa già vista sulla passata generazione: un sistema a due celle da 3.000 mAh, per un totale di 6.000 mAh, con ricarica cablata a 65W.

Grazie al chip Snapdragon 8 Gen 2 entrambi i gaming phone di Asus si connettono alle reti 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3. Hanno poi il chip NFC, la connessione a tutti i principali sistemi satellitari americani, europei e cinesi, una porta USB-C 3.1 lateriale (che serve per l’AeroActive Cooler 7), una USB-C 2.0 nella parte inferiore e la presa per il jack audio da 3,5 millimetri.

Infine, il sistema operativo è Android 13 con interfaccia ROG.

Asus ROG Phone 7 e 7 Ultimate: gli accessori

Tra gli accessori in dotazione a Asus ROG Phone 7 c’è il sistema di raffreddamento AeroActive Cooler 7 (acquistabile separatamente), che abbassa la temperatura dello smartphone e fa anche da subwoofer, migliorando la resa audio. Questo accessorio comunica direttamente con ROG Phone via USB-C e la sua potenza può essere regolata manualmente dall’utente o gestita dal software, in base alla temperatura interna dello smartphone.

L’AeroActive Cooler, inoltre, può essere alimentato direttamente dalla batteria del telefono oppure da un alimentatore connesso ad una presa a muro. Infine, il dispositivo di raffreddamento aggiunge anche quattro pulsanti fisici per migliorare l’esperienza di gioco.

Un’altra delle caratteristiche dei nuovi ROG Phone 7 sono gli AirTrigger, cioè i pulsanti virtuali a ultrasuoni: è possibile mappare fino a 14 punti di tocco sullo schermo. Tra le novità anche Press & Lift per mappare azioni diverse quando si preme e si rilascia il trigger ultrasonico.

Infine il ROG Gaming Clip e il Professional Dock (acquistabili separatamente) permettono di utilizzare con lo smartphone i controller delle principali console, e di connettere il dispositivo a un display HDMI o a device USB come mouse, tastiera o hard disk esterni.

Asus ROG Phone 7 e 7 Ultimate: quanto costano

Il ROG Phone 7 è disponibile sul sito ufficiale di Asus a un prezzo di 1.029 euro in due colorazioni Storm White e Phantom Black. Il dispositivo di raffreddamento AeroActive viene venduto separatamente a un prezzo di 110 euro.

Il ROG Phone 7 Ultimate, invece, è disponibile in preordine e costa 1.429 euro con il dispositivo di raffreddamento incluso. Lo smartphone è disponibile nella sola colorazione Storm White.