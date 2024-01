Fonte foto: ASUS

Il mese di gennaio sarà ricco di novità per il settore smartphone: tra i nuovi modelli in rampa di lancio ci sono anche ASUS ROG Phone 8 e ASUS ROG Phone 8 Pro. I due smartphone debutteranno a breve e, in questi giorni, sono al centro di nuovi rumor che ne anticipano le caratteristiche tecniche. Dalla base dei nuovi ROG Phone, inoltre, ASUS potrebbe realizzare anche un nuovo Zenfone 11.

ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro: come saranno

Dal punto di vista tecnico, i due nuovi smartphone ASUS ROG saranno molto simili. Per entrambi, infatti, ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, in grado di offrire un netto passo in avanti rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2, sia in termini di prestazioni che in termini di efficienza energetica. Il modello base avrà 12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di storage UFS 4.0.

Per la versione Pro è prevista, invece, la presenza di 16/24 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0. A completare la scheda tecnica troveremo una batteria da 5.500 mAh, con ricarica rapida da 65 W, e un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate massimo di 165 Hz. Solo il Pro dovrebbe avere un pannello LTPO.

Per quanto riguarda le fotocamere, per il momento, ci sono informazioni solo per il modello Pro che avrà una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale Sony IMX890 da 50 Megapixel, sensore ultra-grandangolare da 13 Megapixel e sensore teleobiettivo con zoom 3x da 32 Megapixel oltre a una fotocamera anteriore da 32 Megapixel.

Le dimensioni saranno pari a 163,8 x 76,8x 8,9 mm per 225 grammi di peso (per il modello Pro, questi dati non sono ancora noti per il modello base). Per entrambe le varianti della nuova serie ROG Phone ci sarà la tradizionale back cover con LED RGB. Tra le specifiche, inoltre, ci sarà spazio anche per la certificazione IP68 oltre che per il jack da 3,5 mm e per una doppia porta USB-C. Il sistema operativo sarà Android 14 con ROG UI.

ASUS ROG Phone 8 e ROG Phone 8 Pro: quando arrivano

La data da cerchiare sul calendario per la nuova serie di smartphone ROG Phone è quella del prossimo 8 gennaio 2024. Tra pochi giorni, infatti, si svolgerà l’evento For Those Who Dare: Trascendence. Tale evento sarà tenuto al CES di Las Vegas ma sarà trasmesso in streaming e potrà essere seguito anche in Italia (dalla mezzanotte del 9 gennaio successivo).

Le vendite dei nuovi ASUS ROG Phone 8 dovrebbero partire nelle settimane successive. Già entro la fine del mese di gennaio, quindi, i nuovi gaming phone di ASUS potrebbero essere disponibili anche in Italia. Ancora da valutare i prezzi che saranno, in ogni caso, da smartphone top di gamma.