ASUS ZenFone 8 Mini sarà il top di gamma più compatto del 2021

ASUS ZenFone 8 Mini sarà lo smartphone più piccolo tra i top di gamma previsti per il 2021. Andando completamente in controtendenza con quanto accaduto negli ultimi anni, dove le dimensioni dei device addirittura raddoppiano piegandosi su se stessi, l’azienda di Taiwan ha scelto di puntare i suoi assi migliori su un formato piccolo, scelta che quest’anno ha intrapreso solo Apple con iPhone 12 mini (che, però, non si vende bene come vi abbiamo raccontato qui).

Dimensioni piccole ma una potenza di tutto riguardo: così si presenta il nuovo dispositivo di ASUS che proprio negli ultimi giorni sta iniziando a mostrare alcuni dei suoi aspetti più caratteristici sui principali siti di test e certificazioni in giro per il mondo. Come rivelato recentemente dal XDA Developers, ZenFone 8 Mini dovrebbe essere stato battezzato con il nome in codice "SAKE", scovato nel codice sorgente del kernel di un altro device prodotto dalla stessa azienda, ROG Phone 5. Ora, con la comparsa su Geekbench e le documentazioni sul sito dell’ente certificatore TÜV SÜD, inizia a delinearsi il profilo del prossimo interessante prodotto flagship.

ASUS ZenFone 8 Mini, la potenza in un piccolo smartphone

Come anticipato, le prime informazioni sul modello ZenFone 8 Mini sono state mostrate recentemente su Geekbench, a pochissimo tempo di distanza della comparsa del device sul sito dell’ente certificatore TÜV SÜD. La presenza sul sito di benchmarking potrebbe derivare dalla fase di test interna avviata ASUS, un check completo prima di rendere ufficiale il nuovo dispositivo.

Secondo il report di Geekbench, lo smartphone dovrebbe montare come chip il Qualcomm Snapdragon 888 (qui le caratteristiche del SoC di tutti i top di gamma 2021), riportato con il nome in codice "lahaina" e una frequenza di base da 1.80GHz. Lo smartphone, indicato con il codice ASUS_I006D / ASUS_ZS590KS, ha riportato un punteggio di 1121 nel test single-core e 3662 in quello multi-core.

ASUS ZenFone 8 Mini, caratteristiche tecniche

Parlando di caratteristiche più apprezzabili anche dai meno esperti, secondo le prime indiscrezioni ZenFone 8 Mini dovrebbe poter contare su un display Oled da 5.9 pollici, con risoluzione FHD^ e frequenza di aggiornamento a 120Hz. Arriva invece da Geekbench l’informazione sulla RAM, 16GB, insieme a quella sul sistema operativo, Android 11.

Per quanto riguarda il comparto foto/video, la scelta sarebbe ricaduta su un sensore Sony IMX686 da 64MP e una lente, sempre Sony, nel modello IMX663. Al momento, però, non vi sono altre informazioni in merito e, di conseguenza, non è possibile confermare se il dispositivo avrà a disposizione un modulo fotografico più ampio.

Per l’audio, invece, il protagonista è Cirrus, con un amplificatore nel modello CS3SL45. Non vi sono invece né informazioni ufficiali né rumors sulla capacità della batteria; stando però alla certificazione TÜV SÜD, sarà presente il supporto alla ricarica rapida da 30W.