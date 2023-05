Asus Zenfone 9, il top di gamma "compatto" ora costa pochissimo

In un settore in cui le dimensioni contano e crescono ogni anno di più, come quello degli smartphone Android che stanno diventando sempre più "padelloni", ci sono pochi modelli che si distinguono coraggiosamente e orgogliosamente dalla massa. Lo fanno con dimensioni dello schermo meno elevate, ma con il resto della scheda tecnica che resta di alto livello. L’esempio più recente è l’Asus Zenfone 9, un top di gamma "compatto" della seconda metà del 2022 che ha avuto il coraggio di sfidare tutti con mezzo pollice in meno.

Asus Zenfone 9 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/128 GB GB

Asus Zenfone 9: caratteristiche tecniche

Il processore scelto per l’Asus Zenfone 9 è il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 abbinato a 8 GB di Ram e 128 GB di storage non espandibile con scheda microSD.

Il display è protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus, e misura 5,9 pollici. Si tratta di una diagonale di almeno mezzo pollice inferiore alla media dei top di gamma sul mercato, cosa che ha fatto guadagnare subito ad Asus Zenfone 9 l’appellativo di "top di gamma compatto", una vera rarità che farà piacere a molti.

Lo schermo è di tipo AMOLED con cmpatibilità HDR10+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, picco di luminosità di 1.100 nit e dunque di ottima qualità, ma di piccole dimensioni.

Sul retro ci sono le due fotocamere: la principale, con sensore Sony IMX766 da 50 MP e stabilizzatore ottico Gimbal a sei assi, e la seconda ultra grandangolare Sony IMX363 da 12 MP, che fa anche da macro. Sulla parte anteriore, nel foro in alto a sinistra, si trova un sensore da 12 MP Sony IMX663 per selfie e videochiamate.

Con WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC per pagamenti contactless con il POS, presa per il jack da 3,5 millimetri e, ovviamente, compatibilità con le reti 5G a questo Asus Zenfone 9 non manca nulla a livello di connessioni.

La batteria ha una capacità di 4.300 mAh e la ricarica è a 30W di potenza e, infine, c’è la certificazione IP68 e quindi il dispositivo resiste alla polvere e a brevi immersioni in acqua.

Asus Zenfone 9: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino dell’Asus Zenfone 9 è di 799 euro e tutto sommato è anche un buon prezzo, vista la media dei top di gamma degli ultimi 24 mesi. Ma possiamo anche dimenticarlo, perché grazie all’offerta in corso su Amazon (venditore e spedizione da parte di terzi) il telefono costa solo 681,60 euro (-15%, -117,40 euro). Un prezzo "compatto", come questo ottimo top di gamma.

Asus Zenfone 9 – Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 – Versione 8/128 GB GB