Audiolibri in Dolby Atmos: l'audio spaziale arriva su Audible

L’audio spaziale arriva in un settore in cui in pochi pensavano sarebbe arrivato: quello degli audiolibri e dei podcast. Lo fa in seguito all’accordo tra Amazon Audible e i Dolby Laboratories, grazie al quale i primi 40 audiolibri di Audible sono ora disponibili in Dolby Atmos. Il progetto è stato chiamato Dolby Atmos on Audible ed è già possibile ascoltare con questa nuova modalità (ma per ora solo in inglese) La sirenetta, Oliver Twist e il podcast musicale Maejor Frequency.

Questa nuova collezione di audiolibri è piuttosto eterogenea e copre diversi generi e opere di vario tipo, tra le quali ci sono lunghe produzioni multi-cast, performance dal vivo e podcast. Dolby Atmos e Audible hanno spiegato che "La collezione Dolby Atmos celebra ed espande le possibilità della narrazione audio, mettendo in evidenza gli straordinari talenti di una varietà di attori, scrittori, registi, sound designer e altri creatori".

A che serve il Dolby Atmos su Audible

Il Dolby Atmos è uno dei formati del cosiddetto audio spaziale. Cioè quel tipo di audio che, pur provenendo da un numero esiguo di speaker (anche solo due), offre all’utente la sensazione di "provenire" da un punto ben preciso nello spazio che lo circonda. Ciò è possibile grazie a specifici algoritmi, che modificano il suono per ingannare il cervello umano affinché abbia la sensazione di spazialità.

Ma se nei film e nelle serie TV i vantaggi dell’audio spaziale sono evidenti a tutti, meno immediata è la questione se parliamo di audiolibri e podcast. Il motivo che ha spinto Audible a proporre titoli in audio spaziale è, tuttavia, concreto: come spiegano i Dolby Atmos Laboratories, infatti, "Grazie alla possibilità di creare più livelli di suono e di controllare la direzionalità dei diversi elementi audio, i creatori possono richiamare gli ascoltatori in un’esperienza sonora spaziale più profonda, più ricca e più realistica, che li coinvolge completamente in ogni storia".

Audible, in abbonamento con Dolby Atmos

Audible è una piattaforma di proprietà di Amazon che raccoglie audiolibri e podcast e che propone in Italia titoli letti anche da attori famosi. Ad esempio Francesco Pannofino legge la Saga di Harry Potter, Sherlock Holmes e I Medici. Paola Cortellesi legge i romanzi di Jane Austen ma anche Mary Poppins. Per ora, il Dolby Atmos con suono spaziale non è ancora arrivato in Italia, ma non è escluso che proprio questi romanzi ne possano essere rimasterizzati in Dolby Atmos (Harry Potter è certamente candidato).

Per chi ha voglia di provare questo servizio e magari ascoltare anche qualcuno dei 40 audiolibri in inglese con Dolby Atmos e audio spaziale ha la possibilità di sottoscrivere un abbonamento in offerta a 2,95 euro al mese (invece di 9,99 euro) per sei mesi e che può essere attivato fino al 3 aprile, in concomitanza con le Offerte di Primavera di Amazon.

