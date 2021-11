Auricolari Sony WF-XB700 in offerta per il Black Friday: sconto del 60%

Siete alla ricerca di una coppia di auricolari “true wireless" affidabili e versatili, utilizzabili tanto nella quotidianità quanto nelle vostre sessioni di allenamento? Amazon ha allora il prodotto che fa per voi. Le cuffie in-ear Sony WF-XB700 sono una delle offerte top dell’early Black Friday 2021, con uno sconto del 60% sul prezzo di listino.

Auricolari true wireless Sony WF-XB700: caratteristiche e funzionalità

Progettate per regalare la migliore esperienza sonora e la migliore esperienza d’uso possibile, le Sony WF-XB700 sono un piccolo-grande concentrato di tecnologia. Il design, ergonomico e funzionale, è caratterizzato dalla cosiddetta ergonomia a tripla tenuta: le cuffie poggiano all’interno del padiglione auricolare in tre diversi punti, così da offrire un’aderenza sicura e confortevole. Non ci si deve stupire, dunque, se le Sony WF-XB700 non daranno fastidio anche dopo alcune ore di utilizzo continuativo e non “schizzeranno" fuori dall’orecchio nel corso dell’attività fisica. Le cuffie hanno infatti un grado di resistenza all’acqua IPx4: sono così resistenti agli schizzi d’acqua e al sudore e possono essere impiegate senza problemi anche durante gli allenamenti più intensivi.

Inoltre, grazie alla tecnologia EXTRA BASS di Sony, gli auricolari WF-XB700 garantiscono bassi profondi e persistenti. Merito dell’ottimizzatore elettronico di bassi, che permette di mettere in risalto le frequenze di bassi che desideri. La tecnologia Bluetooth impiegata da Sony, poi, assicura la miglior esperienza d’ascolto possibile: il segnale audio viene inviato simultaneamente a entrambi gli auricolari, assicurando un collegamento stabile e duraturo. Le batterie, invece, sono dotate di un’autonomia di 18 ore di riproduzione continuativa e, grazie alla custodia con ricarica rapida, saranno sufficienti appena 10 minuti per avere autonomia supplementare di un’ora.

Disponibili nella doppia colorazione nera e blu, le cuffie in-ear di Sony interagiscono con l’assistente vocale dello smartphone in maniera semplice e immediata. Basta un tocco sull’auricolare per attivare la connessione per iniziare a “parlare" con Assistente Google o con Siri senza che ci sia bisogno di tirare il telefonino fuori dalla tasca. Gli altri pulsanti presenti sulla scocca esterna delle cuffie, invece, permettono di rispondere alle chiamate in arrivo, effettuare telefonate in viva voce e aumentare o diminuire il volume di riproduzione.

Auricolari Sony WF-XB700 scontati del 60%: prezzo e offerta

In occasione del Black Friday 2021 in anticipo, le Sony WF-XB700 sono disponibili al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Lo sconto del 60% permette di risparmiare quasi 100 euro sul prezzo di listino: anziché pagarle 150 euro, sarà possibile acquistare a 59,99 euro. Un prezzo decisamente interessante per uno degli auricolari più versatili e apprezzati degli ultimi anni.

