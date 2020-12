Azienda online: come gestire i social in modo efficace

La presenza di una azienda sui principali social network fino a pochi anni fa era una opzione, oggi è una necessità. Quando un utente del Web viene a conoscenza di una azienda che non conosce, infatti, la prima cosa che fa e andarla a cercare su Facebook, Instagram, o cercare direttamente la scheda My Business su Google. E si aspetta di trovarla.

Se ieri “essere sui social” era un vantaggio in più, oggi non esserci è un problema e un danno per l’azienda. Soprattutto di immagine: se l’utente è abituato a trovare le aziende su almeno uno dei social principali, di sicuro non si fa una buona opinione di una azienda che non usa alcun social. Ma questo è solo l’inizio: non basta esserci, bisogna farlo in modo efficace per sfruttare l’investimento social (di tempo e di denaro) al massimo e per farlo fruttare sia dal punto di vista dell’immagine che da quello delle vendite. Come fare? O si fa da soli, o ci si affida ad un professionista, un Social Media Manager.

Gestione social: fai da te o professionale?

Entrambe le scelte hanno dei pro e dei contro. Gestire da soli la propria presenza sui social network può farci risparmiare soldi, ma anche farceli sprecare clamorosamente se entriamo nel difficile mondo dell’advertising senza avere solide basi tecniche, o senza avere la minima idea di quali contenuti pubblicare, con quali formati e secondo quale strategia.

C’è poi il fattore tempo, che con il fai da te dovremo investire per creare da soli i post da pubblicare se non lo facciamo fare ad un Social Media Manager. Di contro facendo tutto da soli avremo il massimo del controllo, ma ancora una volta non è affatto garantito che otterremo il risultato migliore possibile.

Va anche detto, però, che non basta affidarsi ad un Social Media Manager per dormire sonni tranquilli su Facebook, Instagram o Google My Business: il mercato è purtroppo pieno di millantatori che non hanno reali competenze e che, paradossalmente, possono arrecare più danno che guadagno ad una azienda.

Gestione social: perché scegliere Italiaonline

Dalla somma di tutte queste esigenze è nato il servizio di gestione dei social network offerto da Italiaonline. Si tratta di una piattaforma “multisocial“, focalizzata sulle tre piattaforme più importanti e performanti (se sfruttate a dovere): Facebook, Instagram e Google My Business.

Da un solo pannello di controllo è possibile gestire la presenza della propria azienda su questi tre social e sfruttare la consulenza di un Social Media Manager, utile a impostare la strategia da mettere in atto su ognuno di essi. La scrittura dei contenuti da pubblicare, poi, potrà essere affidata ad un copywriter specializzato (altra figura fondamentale).

Per “spingere” i contenuti pubblicati e diffonderli ad un pubblico selezionato, infine, è disponibile un servizio di sponsorizzazione dei post secondo le regole pubblicitarie di ogni piattaforma. Tutto questo in modo estremamente personalizzato, perché non tutte le aziende hanno bisogno di una identica presenza sui social. Sia dal punto di vista quantitativo (numero dei post) che qualitativo (tipo di post, presenza di immagini professionali o di video).