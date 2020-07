Quella che un tempo si credeva essere una moda, lo shopping online, è diventata una vera e propria abitudine per acquistare prodotti in maniera oculata e ragionata, tra sconti e offerte da monitorare. Bidoo è la più grande piattaforma di e-commerce in Europa, con più di 1,5 milioni di utenti. Un sito d’aste che permette agli iscritti di comprare prodotti anche di lusso a prezzi molto convenienti, rendendo lo shopping sempre più esperienziale e meno di routine. Ma come funziona esattamente Bidoo? Ecco alcune info per entrare nella community che ha conquistato milioni di utenti.

Bidoo: cos’è e quali prodotti offre

Bidoo è un sito di aste digitali al centesimo che consente di puntare e di rilanciare delle offerte, per potersi aggiudicare dei prodotti di vario genere. Si va dai dispositivi più tecnologici e all’avanguardia come iRobot, iPhone, airpods, smartphone, notebook, droni, televisori di ultima generazione, e poi elettrodomestici, oggetti di arredamento e design, automobili, videogiochi, ma anche accessori di alta moda, dalle borse firmate, agli orologi, etc.

Tra i numerosi articoli presenti su Bidoo, troverete anche buoni Amazon di varie cifre, ricariche telefoniche, buoni carburante, gift card dei supermarket, generi alimentari (soprattutto vini pregiati e birre), set per allenamenti sportivi etc. I prodotti sono tantissimi e cambiano spesso. Ogni giorno, ne vengono aggiunti di nuovi, dunque, importante monitorarli. Precisiamo, inoltre, che si tratta di prodotti nuovi, originali e protetti da garanzia.

Bidoo non è un “semplice” sito di aste online, ma costituisce una vera e propria evoluzione del concetto, proiettato in pieno nell’universo dell’e-commerce più all’avanguardia. Una piattaforma che utilizza il gaming per trasformare in toto l’esperienza dell’utente nella scelta e nell’acquisto dei prodotti, rendendo il tutto, più stimolante ed emozionante. Non manca, inoltre, l’elemento della competizione, in fondo, come si dice, “La vita è più divertente se si gioca”.

Come funziona la piattaforma Bidoo

Bidoo è un sito di aste al centesimo, dunque, non è impostato come un sito con le aste al ribasso dove ha la meglio l’utente che ha proposto l’offerta minore. Le aste vengono avviate ogni 5 minuti, in qualunque momento, senza fasce orarie precise, e si va da mezzogiorno a mezzanotte. Allo scoccare della mezzanotte, le aste vengono predisposte nella modalità di stop, per poi ricominciare a mezzogiorno del giorno seguente. La base d’asta iniziale è sempre 1 centesimo, a prescindere dal valore del prodotto in questione, e ogni concorrente può rilanciare esclusivamente di un centesimo alla volta.

Ciascuna asta su Bidoo, prevede un tempo preciso entro il quale si può rilanciare l’offerta. Successivamente ad ogni puntata parte un conto alla rovescia che cambia in base alla specifica asta, ed è in questo lasso di tempo che si ha modo di rilanciare. Per ogni rilancio, il conto alla rovescia viene prolungato fino ad un massimo di 60 secondi per concedere più tempo ai partecipanti di compiere l’offerta. Quando finisce il timer, se non ci sono altri a fare un’offerta, l’ultimo partecipante che ha fatto l’ultima puntata, trionfa.

Dunque sarà quest’ultimo “fortunato” ad avere l’occasione di comprare l’oggetto conteso all’asta. In fondo, come in tutte le cose della vita che procurano soddisfazione, si tratta di “giocare il proprio gioco” e azzeccare il momento giusto per piazzare le puntate, incrociando le dita, affinché nessun altro rilanci. Giusto precisare che Bidoo funziona come tutte le aste online al centesimo, perciò le puntate effettuate non vengono rimborsate quando non si riesce ad ottenere l’oggetto in questione. Questo perché, a differenza delle aste tradizionali, dove la puntata è gratuita, partecipare ha sempre un costo.

Bidoo è un sito affidabile?

Dopo esserti iscritto ed aver sfogliato l’impressionante catalogo online da “Paese dei Balocchi”, quello che, a prima vista, potresti pensare è quanto di vero ci sia in quanto stai leggendo. Soprattutto nel constatare che una persona è riuscita ad ottenere l’ultimo modello desiderato di Smartphone per una cifra irrisoria. Come riesce Bidoo a vendere prodotti a prezzi così bassi, talvolta fino al 99% al di sotto del loro valore di mercato, e a guadagnare dalla sua piattaforma?

Niente da temere, nessun pericolo truffa all’orizzonte! La peculiarità di Bidoo è, in effetti, insita nel suo modello di business, poiché i suoi introiti maggiori non provengono dalla vendita dei prodotti offerti, come avviene per gli e-commerce classici. Il vero guadagno scaturisce dalle puntate di tutti i partecipanti che non riescono a vincere l’asta; dagli annunci degli sponsor, che spesso concedono i loro prodotti gratis per farsi pubblicità, e non mancano una serie vincente di strategie di marketing e digital, con vari influencer che sponsorizzano la piattaforma.

Come avrete capito, Bidoo funziona, anche un po’ come una gara per accaparrarsi l’oggetto desiderato, tra astuzia e strategia, cercando di fare l’offerta giusta e auspicando che gli altri non rilancino. Bisogna, perciò, monitorare le varie aste e la compravendita diventa una lotta contro il tempo, come nelle migliori avventure.