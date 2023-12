Bilancio di fine anno: i migliori titoli del 2023 su Netflix

Fonte foto: Lucia Iuorio/Netflix

L’anno nuovo è alle porte ed è tempo di bilanci. Quali sono state le migliori serie tv del 2023 su Netflix? La risposta interessa probabilmente a chi vuole sfruttare gli ultimissimi giorni dell’anno per recuperare qualche titolo imperdibile, prima di dedicarsi alla ricca carrellata di novità del 2024. La piattaforma di streaming in queste settimane ha tra l’altro rivelato quali sono state le serie tv più viste in assoluto negli ultimi dodici mesi: magari non si tratta dei titoli più acclamati dalla critica, ma di certo il successo di pubblico che hanno ottenute le rende interessanti aggiunte a questa lista.

Le serie tv più viste su Netflix nel 2023

Iniziamo quindi proprio dalle serie tv più viste su Netflix nel 2023. Sul primo gradino del podio c’è The night agent: la prima stagione è uscita a marzo, la seconda sarà prossimamente disponibile in Italia. Si tratta di uno spy thriller con protagonista Gabriel Basso e in sei mesi ha raggiunto 812 milioni e 100 mila ore di visione globali.

Al secondo posto c’è la seconda stagione di Ginny & Georgia, avventurosa storia di una mamma dallo spirito libero e di sua figlia che si trasferiscono al nord per iniziare una nuova vita. La terza serie più vista su Netflix nel 2023 è The Glory, drama sudcoreano in cui una donna, anni dopo il liceo, si vedica per l’abuso subito tra i banchi di scuola.

La serie Mercoledì di Tim Burton è al quarto posto nella classifica delle serie tv più viste del 2023 su Netflix, seguita da Queen Charlotte: A Bridgerton Story, il prequel di Bridgerton dedicato alla storia della regina Carlotta.

Le migliori serie tv Netflix del 2023

Al di là delle ore di visione globale totalizzate – di certo non l’unico criterio per capire se una serie tv è di qualità, e forse nemmeno il più importante – tra le serie tv giudicate tra le migliori dell’anno c’è La legge di Lidia Poet. Il dramma storico italiano racconta, romanzandola, la vita di Lidia Poët, prima avvocata italiana. La protagonista è interpretata da Matilda De Angelis.

È stata apprezzata da pubblico e critica anche Questo mondo non mi renderà cattivo, serie animata, uscita a giugno, firmata da Zerocalcare. Come in Strappare Lungo i Bordi, anche qui il fumettista ha raccontato con il suo inconfondibile stile una storia personale divertente ed emozionante. È stata accolta con entusiasmo One Piece, una delle novità più attese del 2023 che è stata per lo più giudicata positivamente per la capacità di adattare sul piccolo schermo, in una serie live action, le vicende già narrate nel manga e nell’anime omonimi.

Tra le migliori serie del 2023 molti inseriscono Painkiller: nata dagli stessi creatori di Narcos, la serie è uscita ad agosto e racconta le cause e le conseguenze della nota crisi degli oppioidi che da anni sta devastando il tessuto sociale statunitense. Ad aprile è invece arrivata su Netflix la serie Beef – Lo scontro, in cui i due protagonisti si trovano coinvolti in una spirale di eventi folli innescati dal loro odio e rancore represso. Sotto la superficie, questa serie analizza in modo intelligente la nostra società e alcuni suoi tratti tossici.

I migliori film Netflix del 2023

Per quanto riguarda i film, tra i migliori usciti su Netflix nel 2023 bisogna segnalare La meravigliosa storia di Henry Sugar, corto firmato da Wes Anderson; The Killer, adattamento dell’omonima serie a fumetti diretta da David Fincher e con protagonista Michael Fassbender; e Maestro, biopic su Leonard Bernstein già in concorso all’80ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

Ha riscosso un certo successo anche l’horror Il morso del coniglio, in cui la figlia di una madre single dice di ricordare un’altra vita. Sinistro e inquietante, il film ha debuttato al Sundance Film Festival. Tra i film di animazione, invece, molti fanno rientrare in questa lista Nimona, novità del 2023 che ha conquistato il pubblico di ogni età.