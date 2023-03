Bing Chat ora è ancora più potente

Bing Chat si aggiorna, e come annunciato in post sul blog di Microsoft qualche giorno fa arrivano delle ulteriori novità che sono ora proposte nella versione 96. Tra queste, senza dubbio, la più interessante riguarda la possibilità di impostare "il tono" delle risposte.

Bing Chat risponde a tono

Bing Chat, come è bene ricordare, non è ancora disponibile per tutti, ma attualmente è fruibile solo da coloro che hanno ricevuto un invito a testarla, ed è nella fase di preview, quindi non ancora definitiva. Quando lo sarà (ma non è chiaro quando) allora Microsoft la lancerà a livello globale per tutti gli utenti.

Intanto quelli che sono chiamati a testarla sono sollecitati da Microsoft a inviare feedback e proprio da questi l’azienda di Redmond tra ispirazione per aggiornare il suo modello di chat chiamato Prometheus che altro non è che una versione più potente e ottimizzata di ChatGPT su cui Microsoft ha investito miliardi di dollari.

La versione 96 di Bing Chat porta in dote una novità molto interessante, ovvero il tono delle risposte in arrivo dall’intelligenza artificiale che sta alla base di Bing Chat. Gli utenti possono quindi scegliere tre stili di risposte, tra Creativo, Bilanciato e Preciso, e questa scelta può essere effettuata direttamente nella pagina principale dalle chat. Ad ogni stile scelte corrisponde un colore dell’interfaccia: viola per le risposte date in modo "Creativo", blu per il modo Bilanciato e verde per quello Preciso.

Ogni stile, ovviamente, corrisponde a risposte date in modo diverso. Se si opta per Creativo, Bing Chat fornirà risposte originali e più fantasiose, mentre nella modalità Preciso si ottengono risposte dettagliate e accurate. Questo è utile quando si pongono domande di carattere scientifico. Un mix di entrambi gli stili è offerto da Bilanciato, che infatti regala risposte che sono sia creative sia accurate.

Pare che a questi tre stili, Microsoft abbia in mente di affiancarne altri tre, ovvero, Neutrale, Sarcastico e Amichevole.

Arriva anche il contatore

Altra novità della versione 96 di Bing Chat riguarda l’inserimento di un contatore sotto ogni domanda/risposte, Con questo Microsoft vuole rendere più semplice far sapere all’utente quante domande può ancora rivolgere alla chatbot, visto che c’è un limite massimo di 6 per ogni sessione. Ogni giorno si possono al massimo porre 100 domande.

Oltre a queste novità Microsoft annuncia altri due miglioramenti. Il primo riguarda l’esperienza Bing Chat con il browser Edge Dev per Windows. Infatti è stato risolto il problema che riguardava l’impossibilità di Bing di riconoscere il contesto della pagina che si stava visualizzando.

Infine Microsoft ha anche migliorato alcuni comportamenti della chat che in alcuni casi ha fornito risposte difensive o contraddittorie, rendendole ora più qualitative sotto ogni aspetto.