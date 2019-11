Black Friday 2019 Amazon parte in anticipo: offerte fino a fine mese

6 Novembre 2019 - Sta per arrivare il Black Friday 2019, la tre giorni di sconti su Amazon che termina con il Cyber Monday dedicato all’elettronica di largo consumo, tanto attesa dagli amanti dello shopping online. Le date di quest’anno sono quelle da venerdì 29 novembre a lunedì 2 dicembre.

Amazon ha lanciato anche in Italia il Black Friday nel 2011, e come ogni anno anche questa volta offrirà grandi opportunità di risparmio a chi saprà sfruttare il meccanismo, non proprio semplicissimo, delle offerte: ci saranno infatti le “offerte del giorno” come anche le “offerte lampo“. Le prime durano 24 ore, con quantità limitate, mentre le seconde permettono ai clienti Amazon Prime di acquistare i prodotti scontati con trenta minuti d’anticipo rispetto agli altri. Su milioni di prodotti, infine, è prevista anche quest’anno la spedizione gratuita se la spesa è superiore a 29 euro. I clienti residenti a Roma, Milano e Torino potranno ricevere alcuni prodotti addirittura entro finestre temporali di due ore. I clienti Prime di queste tre città potranno anche usufruire del servizio Consegna Oggi, per ricevere gli ordini in giornata, tra le 18.30 e le 21.30.

Black Friday 2019: cosa devi sapere

Come ogni anno il Black Friday è il giorno in cui iniziano gli sconti su Amazon, l’occasione d’oro per fare acquisti in vista del Natale. Il Cyber Monday, invece, è la giornata dedicata agli sconti sui prodotti elettronici. Sul sito Amazon.it o sull’app i clienti Prime troveranno offerte nuove ogni 5 minuti, quindi ci toccherà visitare spesso il marketplace per scoprire quelle migliori. Una volta fatto l’acquisto, se non è possibile ricevere la merce a casa, i clienti potranno ritirarla in oltre 10.000 uffici postali in tutta Italia, nelle librerie Giunti al Punto e presso gli armadietti Amazon Locker (è possibile cercarli su Amazon.it).

Black Friday 2019: resi fino al 31 gennaio 2020

Per agevolare ulteriormente gli acquisti in vista del Natale, Amazon ha aumentato il numero dei giorni entro i quali è possibile fare il reso dei prodotti. Per gli articoli spediti tra l’1 novembre 2019 e il 31 dicembre 2019 (compresi) la richiesta di reso potrà essere effettuata fino alla mezzanotte del 31 gennaio 2020. Gli ordini spediti dal 1 gennaio 2020 saranno invece coperti dalla solita politica di reso, entro 30 giorni dalla consegna della merce.

Black Friday 2019: spazio ad artigiani e PMI

Amazon afferma che il Black Friday rappresenta un’opportunità per migliaia di piccole e medie imprese e di artigiani presenti sul marketplace. Dai calcoli effettuati sui precedenti Black Friday, infatti, risulta che i loro prodotti rappresentano oltre il 48% delle offerte totali presentate ai clienti durante i giorni di shopping scontato prenatalizio.