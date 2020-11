Il Black Friday 2020 di Amazon è già arrivato. A partire dalla mezzanotte del 20 novembre e fino al Cyber Monday del 30 novembre sono migliaia i prodotti in offerta a prezzi imperdibili. Dieci lunghi giorni per dedicarsi allo shopping pre-natalizio approfittando di sconti eccezionali nell’e-commerce di Jeff Bezos.

In attesa dell’arrivo del “classico” Black Friday dal 27 al 30 novembre, Amazon continua a lanciare nuove offerte ogni settimana. Dopo la conclusione del Black Friday in Anticipo, terminato il 19 novembre, si passa subito alle nuove offerte accompagnate dallo slogan: “Acquista ora. E poi rilassati”. Per chi vorrà fare acquisti su Amazon, è necessario creare un account e mettere i prodotti nelle proprie wishlist, in attesa del prezzo più conveniente. Con il primo accesso all’app tra il 4 novembre e il 15 dicembre si potrà avere un buono sconto Amazon di 15 euro. Per non perdere alcuna occasione, dalle Offerte Lampo alle consegne veloci e illimitate in un giorno c’è l’abbonamento al servizio Amazon Prime, che comprende altri vantaggi esclusivi come Prime Video e Amazon Music.

Black Friday Amazon, le migliori offerte per smartphone

Tra le migliori offerte di Amazon per il Black Friday ci saranno sicuramente smartphone e accessori. Dagli ultimi modelli con sconti speciali, alla possibilità di acquistare cover, caricatori, cavetti e tutto quello che può essere utile per il proprio telefono.

Xiaomi Redmi Note 9S Interstellar Grey, a 169 euro invece che 229 euro

Xiaomi Mi 10T Pro, Full HD+, Snapdragon 865, 108MP AI Triplo-Camera, batteria 5000mAh, Alexa Hands-Free, Cosmic Black e garanzia di 2 anni a 593 euro invece che 649 euro

Brondi Amico Smartphone, telefono per anziani con app preinstallate, tasto SOS, tasti grandi al 30% di sconto

Black Friday Amazon, le migliori offerte per fotocamere

Non mancano le offerte per gli appassionati di fotografia durante il Black Friday di Amazon. Tra obiettivi per le macchine fotografiche o per la fotocamera degli smartphone, fino a cavalletti, caricabatterie e polaroid a prezzi imperdibili.

KODAK Smile Classic Camera Istantanea Digitale al 30% di sconto

Sony Fotocamera digitale mirrorless con obiettivo intercambiabile a 899 euro invece che 1400 euro

Fujifilm Instax Mini 9 Clear fotocamera con stampa immediata al 20% di sconto

Black Friday Amazon, le migliori offerte per TV e Home cinema

Per chi vuole ricreare il cinema in casa, Amazon durante il Black Friday propone in offerta sia smart TV che accessori per l’Home cinema.

Hisense Smart TV LED Ultra HD 4K 70″, HDR 10+, Dolby DTS, Alexa integrata – Esclusiva Amazon, a 699 euro invece che 1099 euro

Sony Android Tv 65 Pollici, Smart Tv 4K Hdr Led Ultra Hd, con Assistenti Vocali Integrati (Modello Nero 2020) al 20% di sconto

LG Oled TV Smart Tv 55” Dolby Vision IQ Google Assistant e Alexa integrati al 50% di sconto

Black Friday Amazon, le migliori offerte per Informatica e notebook

Se quello di cui si ha bisogno è un notebook o accessori per l’informatica, gli sconti durante il Black Friday di Amazon non si riducono al solo lunedì del Cyber Monday. Ogni giorno si possono trovare offerte su mouse, tastiere e anche supporti e zaini per il proprio pc.

Black Friday Amazon, le migliori offerte su auricolari, cuffie e musica

Dagli auricolari Bluetooth alle migliori cuffie, fino a vinili e speaker impermeabili da usare sotto la doccia: durante il Black Friday di Amazon sono tante le offerte per chi ama la musica e vuole averla sempre con sé.

Sony SRS-XB33 – Speaker bluetooth waterproof, cassa portatile con autonomia fino a 24 ore e effetti luminosi

Black Friday Amazon, le migliori offerte sui dispositivi Amazon

Ovviamente nel Black Friday di Amazon non possono mancare offerte sui dispositivi a marchio del noto e-commerce. Ecco allora le offerte sui dispositivi Amazon Echo, Echo Dot, Fire TV Stick e gli e-reader.

Black Friday Amazon, le migliori offerte per la casa

Negli ultimi anni Amazon è diventato un punto di riferimento anche per chi cerca prodotti per la casa e anche nel 2020 saranno tantissime le offerte per tutto ciò che la riguarda. Dalle lampadine a risparmio energetico fino a robot aspirapolvere e accessori per la domotica per rendere la propria casa smart.

Black Friday Amazon, le migliori offerte su videogiochi e accessori gaming

Gli appassionati di videogame e i gamer provetti potranno sfruttare il Black Friday di Amazon per trovare offerte impedibili su videogiochi, console, controller e tutti gli accessori gaming.

Gears of War 5 Edizione Standard, Pegi 18, Xbox One, 4K UKTRA HD, HDR, Microsoft all’80% di sconto

Crash Bandicoot 4 – It’s About Time – PlayStation 4 al 30% di sconto

Nintendo Switch Lite al 15% di sconto

