Black Shark: il super mouse costa meno della metà

Il mercato delle periferiche da gaming è incredibilmente sottovalutato dall’utente medio, troppo spesso convinto che questi prodotti siano utili solo ai videogiocatori. Invece, a guardarli bene, quasi sempre le periferiche da gaming sono fatte molto meglio rispetto a quelle classiche da ufficio e offrono prestazioni, e soprattutto ergonomia, al top. Solo che costano di più.

L’utente medio, che non gioca e usa il computer solo per lavoro d’ufficio o per svago e navigazione su Internet, difficilmente digerisce i prezzi di un mouse, di una tastiera o persino di una poltrona da gaming. Non ha tutti i torti, si tratta di ottimi prodotti, dal prezzo molto alto e che non è giustificato in tutti i casi: chi non gioca, in pratica, non sfrutta pienamente questi prodotti. Ma se questi prodotti vanno in sconto le cose si ribaltano ed è possibile portarsi a casa un prodotto superiore al prezzo di uno inferiore. E’ proprio questo il caso del Black Shark Gaming Mouse Wireless, un ottimo mouse da gaming che è in fortissimo sconto su Amazon e che, a questo prezzo, andrebbe preso per ogni tipo di lavoro d’ufficio.

Black Shark Gaming Mouse Wireless: caratteristiche

Il Black Shark Gaming Mouse Wireless è un mouse senza fili a batteria caratterizzato soprattutto da una elevatissima sensibilità: fino a 10.000 punti per pollice. Nei giochi può fare la differenza tra la vita e la morte del nostro personaggio, su Excel può fare la differenza tra lavorare comodi e scomodi anche su un foglio con migliaia di celle.

In aiuto vengono anche i sei pulsanti programmabili via software, grazie ai quali possiamo automatizzare molte operazioni.

Il peso di questo mouse, poi, è di appena 90 grammi: il dispositivo è leggero e non si sente quasi sotto le mani, affaticando molto meno il polso e il braccio. A migliorare ulteriormente l’ergonomia, poi, c’è la possibilità di usare la scocca forata (inclusa in confezione, insieme a quella classica) che in estate mantiene la mano più fresca.

A proposito di mano: Black Shark ha pensato anche alla sinistra, visto che il design è simmetrico e questo mouse va bene anche per i mancini.

Infine, come quasi tutti i mouse da gaming, su questo Black Shark non mancano LED ed effetti speciali. In ufficio forse è meglio tenerli spenti…

Black Shark Gaming Mouse Wireless: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino di Black Shark Gaming Mouse Wireless è di 69,99 euro, che non sono pochi per un mouse da ufficio ma sono il giusto per un buon mouse da gaming. A questo prezzo, per l’ufficio, non va comprato.

Ma al prezzo scontato Amazon sì, e anche in fretta: adesso il Black Shark Gaming Mouse Wireless è in vendita a 29,99 euro (-40 euro, -57%).

Black Shark Gaming Mouse Wireless con RGB – Sensore da 10000 DPI