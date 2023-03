Cosa c'è di nuovo su Netflix ad aprile 2023

Ci sono tante novità in arrivo ad aprile 2023 su Netflix. Fra pochi giorni sarà visibile in streaming la nuova serie Lo scontro (il titolo originale è Beef), sulle incontenibili e imprevedibili conseguenze di un incidente causato dall’aggressività al volante. È in arrivo a fine mese, invece, la seconda stagione di Sweet Tooth, in cui il protagonista Gus, un ibrido tra essere umano e cervo, proseguirà l’avventura alla scoperta delle sue origini. Ecco tutte le altre novità in arrivo su Netflix nelle prossime settimane.

I film di aprile 2023 su Netflix

Tra i film in arrivo ad aprile 2023 su Netflix c’è anche Chupa, che racconta l’amicizia tra un ragazzino e un giovane chupacabra. Per i nostalgici c’è Power Rangers: Una volta e per sempre, in occasione del trentesimo anniversario della serie. Nel film un’improbabile eroina entra a far parte nella mitica squadra dei Power Rangers per fronteggiare una minaccia che arriva dal passato. Alcuni attori della serie cult tornano a interpretare in questo film speciale i ruoli che li hanno resi celebri: si tratta di David Yost, Walter Emanuel Jones, Johnny Yong Bosch, Steve Cardenas, Karan Ashley, Catherine Sutherland e Barbara Goodson. Ad aprile su Netflix arriva anche il secondo film After. Ecco tutti gli altri film e documentari in arrivo.

1° aprile : After 2, Weathering

: After 2, Weathering 3 aprile : Il sacro male

: Il sacro male 4 aprile : My Name Is Mo’Nique

: My Name Is Mo’Nique 5 aprile : Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now

: Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now 7 aprile : Chupa, Oh belinda

: Chupa, Oh belinda 14 aprile : Fenómenas – Indagini occulte, The Last Kingdom – Sette re devono morire

: Fenómenas – Indagini occulte, The Last Kingdom – Sette re devono morire 17 aprile : L’appuntamento più lungo di sempre

: L’appuntamento più lungo di sempre 19 aprile : Power Rangers – Una volta e per sempre

: Power Rangers – Una volta e per sempre 21 aprile : La stretta del passato, Guida turistica per innamorarsi, One more time

: La stretta del passato, Guida turistica per innamorarsi, One more time 23 aprile : Il giorno sbagliato

: Il giorno sbagliato 25 aprile : John Mulaney: Baby J

: John Mulaney: Baby J 27 aprile: The Matchmaker

Le serie di aprile 2023 su Netflix

Tra le tante serie nuove in uscita ad aprile 2023 su Netflix c’è anche la miniserie War Sailor. Il protagonista è Alfred Garnes, un papà e marinaio della classe operaia che allo scoppio della Seconda guerra mondiale si ritrova su una nave mercantile in mezzo all’Atlantico, improvvisamente e involontariamente in prima linea in un conflitto al quale non avrebbe mai voluto partecipare. Transatlantic, invece, è ambientata tra il 1940 e il 1941 a Marsiglia: due statunitensi e i loro alleati accorrono in aiuto di un gruppo di artisti e profughi che vuole scappare dalla Francia occupata dai nazisti. Ecco i titoli delle altre serie in arrivo nelle prossime settimane, tra cui La diplomatica e Florida Man.