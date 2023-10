Bridgerton 3, ci sono degli aggiornamenti

Fonte foto: Netflix

C’è qualche timida novità in vista sul fronte Bridgerton. Dopo gli entusiasmi per lo spinoff La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton uscito lo scorso maggio, tutte le attenzioni dei fan sono ora nuovamente rivolte alla terza stagione della serie originale, la cui data di uscita su Netflix non è ancora stata annunciata ufficialmente. Qualche informazione aggiuntiva su questo punto è però arrivata negli scorsi giorni da Adjoa Andoh. L’attrice, che nella serie interpreta Lady Danbury, è stata intervista da HELLO! Magazine e ha parlato tra le altre cose della timeline di Bridgerton 3.

Quando esce Bridgerton 3?

Nel corso dell’intervista Andoh ha affermato che la terza stagione di Bridgerton uscirà nel 2024. Come noto, i nuovi episodi saranno dedicati alla storia d’amore tra Colin Bridgerton e Penelope Featherington. Quando le è stato chiesto come è stato assistere a questo sviluppo narrativo, l’attrice ha risposto: «È molto gratificante, perché abbiamo trattenuto il fiato per molto tempo. A causa di come è andato l’anno e del fatto che la stagione uscirà l’anno prossimo, l’attesa crescerà sempre di più. Penso che le persone saranno molto soddisfatte».

Bridgerton 3, le anticipazioni

Adjoa Andoh ha inoltre aggiunto che il pubblico può aspettarsi dalla stagione 3 di Bridgerton «più intrighi, più romanticismo, più abiti favolosi». Lady Whistledown farà una nuova mossa e anche Lady Danbury, ha proseguito l’attrice, architetterà qualcosa come al suo solito.

Nella trama vedremo Penelope (interpretata da Nicola Coughlan) rinunciare alla sua storica cotta per Colin (Luke Newton). Nella seconda stagione il giovane, credendo di non essere udito, aveva infatti fatto dei commenti sgradevoli sull’amica durante una festa. Penelope decide anche che è ora di trovare un marito, preferibilmente qualcuno che le garantisca abbastanza indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown.

I tentativi di Penelope però falliscono, complice la sua goffaggine e la scarsa fiducia in sé stessa. Colin, che è tornato dai suoi viaggi estivi con una rinnovata spavalderia ma è scoraggiato nel rendersi conto che Penelope lo tratta con freddezza, si propone di aiutarla a trovare marito, così da riconquistare la sua amicizia. Le lezioni di Colin iniziano a funzionare molto bene ed è a quel punto che il giovane Bridgerton deve capire, prima che sia troppo tardi, se i suoi sentimenti per Penelope sono soltanto di amicizia oppure no.

Nel cast della stagione 3 tornano anche Jonathan Bailey (che interpreta Anthony Bridgerton), Luke Thompson (Benedict Bridgerton) e Ruth Gemmell (Lady Violet Bridgerton). Oltre alla già citata Adjoa Andoh, tra gli interpreti figurano inoltre Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Martins Imhangbe (Will Mondrich), Jessica Madsen (Cressida Cowper), Emma Naomi (Alice Mondrich), Hugh Sachs (Brimsley), Polly Walker (Lady Portia Featherington) e Golda Rosheuvel (la regina). La new entry Hannah Dodd è Francesca Bridgerton.