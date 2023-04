Brutte notizie per chi ha questi iPhone, iPad e Mac

A partire da maggio alcuni iPhone, ma anche altri prodotti Apple, potrebbero diventare decisamente obsoleti e molto meno utili dalla notte al giorno. Ne è convinta una leaker, Stella Fudge, poco nota ma abbastanza affidabile, che su Twitter ha condiviso una notizia poco gradevole: a breve molti dispositivi Apple non più giovanissimi non potranno più utilizzare i servizi online di Apple. In un certo senso, quindi, questi prodotti Apple non saranno più dei veri prodotti Apple.

Questione di OS

Come sempre, quando un prodotto di Apple (e non solo di Apple, a dire il vero), diventa obsoleto è per colpa del sistema operativo. App e servizi, infatti, smettono di supportare una determinata versione del sistema operativo e tutti i device con quella versione installata, o una versione precedente, non possono più usare tali app e tali servizi.

Nel caso specifico, secondo la leaker, i sistemi operativi sono tutti quelli di Apple, nelle seguenti versioni:

iOS 11-11.2.6

macOS 10.13-10.13.3

watchOS 4-4.2.3

tvOS 11-11.2.6

Che problemi avranno questi dispositivi

Come accennato, a partire da maggio questi dispositivi non potranno più utilizzare i servizi online di Apple, fatta eccezione per iCloud che resterà disponibile.

Si tratta di una limitazione enorme, che di fatto butta fuori dall’ecosistema Apple chi usa ancora questi device. I servizi Apple, infatti, sono proprio ciò che rende un prodotto Apple diverso da tutto il resto. E sono anche un ecosistema chiuso, con tutte le app e i servizi intrecciati tra loro.

App e servizi quali:

App Store

Apple Maps

Apple Music

Apple Arcade

Apple TV+

Apple Fitness+

Apple News+

iMessage

In un documento del suo supporto online Apple afferma che tutti i dispositivi interessati da questa novità potrebbero ricevere una notifica in cui viene spiegato che, per continuare a usare un determinato servizio Apple online, devono aggiornare il sistema operativo.

Ma poiché ogni versione di un sistema operativo ha un suo ultimo dispositivo compatibile, se l’utente possiede proprio quel dispositivo allora non potrà fare altro che comprarne uno più recente.

Diverso è il caso in cui l’utente abbia un iPhone, iPad, Mac o altro prodotto Apple che è effettivamente più nuovo di quelli elencati, ma per qualche motivo in passato ha deciso di non aggiornare il sistema operativo.

In tal caso l’utente avrà sempre la possibilità di farlo, e in un certo senso sarà costretto ad aggiornare o dovrà dire addio a tutti i servizi che rendono un prodotto Apple un vero prodotto Apple.