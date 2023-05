Calcio: la novità su Prime Video

Un accesso esclusivo al dietro le quinte dei Red Devils che farà la gioia di tutti i tifosi e gli appassionati di calcio. Sono le stelle internazionali Thibaut Courtois, Romelu Lukaku e Axel Witsel i protagonisti della nuova docuserie firmata Neo Studios, pluripremiato studio di produzione globale. One for All, questo il titolo, sarà disponibile fra pochi giorni su Prime Video. Il documentario è diviso in quattro parti da 30 minuti ciascuna ed è la prima serie girata in francese e fiammingo per la piattaforma di Amazon.

Com’è e di cosa parla One for All

La docuserie One for All è stata girata in sei mesi e segue i tre leggendari giocatori di calcio internazionali belgi in diversi continenti, mentre si preparano per le finali del più grande evento sportivo del mondo. Tra interviste e riprese inedite, non manca una riflessione sincera sull’uscita inaspettata dalla fase a gironi.

«Nessuno ha mai avuto accesso al dietro le quinte dei Red Devils», ha dichiarato Thibaut Courtois (Real Madrid CF). «One For All offre agli amanti del calcio mondiale una visione completa del tipo di preparazione mentale e fisica necessarie per competere ai massimi livelli del calcio internazionale, oltre a svelare l’aspetto privato dell’essere umano che si cela dietro a quello pubblico di un calciatore».

Allenamenti, preparazione atletica e psicologica, rapporto con i compagni di squadra, vita privata: la docuserie vuole mostrare tutto quello che c’è dietro la performance di un calciatore. «One For All mostra per la prima volta ai tifosi quello che onestamente penso dei Red Devils e su ciò che credo abbia davvero influenzato le nostre prestazioni in Qatar», ha confermato Romelu Lukaku (FC Internazionale Milano). «Tra me, Thibaut e Axel, i fan di tutte le età potranno capire meglio com’è il calcio durante le partite di maggiore importanza, ma anche chi siamo noi fuori dal campo».

Axel Witsel (Club Atlético de Madrid) ha aggiunto: «One For All offre tre prospettive incredibili e completamente diverse su cosa significhi essere un giocatore di calcio d’élite in un torneo che fa sentire la massima pressione: la Coppa del Mondo FIFA. Sono davvero felice di poter condividere la mia storia e le esperienze di ciò che abbiamo vissuto insieme, prima e durante il torneo».

«Gli appassionati di sport, indipendentemente dal tifo, apprezzeranno davvero l’intelligenza, l’onestà e il coraggio di questi giocatori che documentano parti della loro carriera e della loro vita personale, di cui raramente parlano pubblicamente», ha detto invece Anouk Mertens, CEO globale di NEO Studios.

I documentari di sport su Prime Video

Prodotto da NEO Studios, One For All sarà solo l’ultimo di una serie di documentari di Prime Video dedicati al calcio e allo sport in generale. Tra i titoli più apprezzati e attualmente visibili in streaming ci sono, ad esempio, Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, FC Bayern – Behind the Legend e The Pogmentary.

Altri titoli dello stesso genere al momento disponibili sono altrimenti All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e Marc Marquez: ALL IN.

Quando esce One for All in streaming

One For All debutterà su Prime Video dal 25 maggio 2023.

