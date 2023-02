Calcio: la storia di Federico Chiesa in un docufilm

L’infortunio improvviso, il difficile percorso di recupero, il ritorno in campo: è questa la storia recente del calciatore Federico Chiesa raccontata nel nuovo film documentario Federico Chiesa – Back on Track, disponibile da pochi giorni in streaming su Prime Video. L’evento al centro del docufilm è, come ben ricordano i tifosi, l’infortunio avvenuto il 9 gennaio 2022 allo Stadio Olimpico di Roma. Il documentario è scritto da Alessandro d’Ottavi e ha come executive producer Marco Castellaneta e Giulio Sala.

Iscriviti a Prime Video per vedere Back on Track

Chi è Federico Chiesa

Federico Chiesa è nato a Genova nel 1997, figlio del calciatore Enrico e fratello del calciatore Lorenzo. È un attaccante della Juventus, oltre che della nazionale italiana. È particolarmente apprezzato per la sua velocità di gioco e la grinta. La sua carriera sportiva ha subìto di recente una lunga battuta di arresto a causa di un grave infortunio. Proprio su questo fatto si concentra il documentario Federico Chiesa – Back on Track, che dura un’ora e venti minuti.

Tutto sul docufilm Back on Track

Il documentario Federico Chiesa – Back on Track riporta gli spettatori all’inizio della storia: ovvero alla partita a Roma durante la quale, alla mezz’ora del primo tempo, Federico Chiesa si accascia a terra, urlando di dolore. Come si scoprirà in seguito, si è rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro: impossibile tornare in campo a breve.

Inizia così un calvario lungo dieci mesi durante il quale l’attaccante della Juventus dovrà fare una faticosa e dolorosa riabilitazione e intanto riscoprirsi come atleta e come uomo. Chiesa non è da solo in questo momento difficile della vita: al suo fianco ci sono infatti la famiglia (la madre Francesca Lombardi e i fratelli Adriana e Lorenzo), la fidanzata Lucia Bramani, i compagni di squadra e lo staff della Juventus.

La riabilitazione di Chiesa viene raccontata attraverso diversi filmati esclusivi della vita quotidiana: ogni piccola tappa raggiunta nel corso dei dieci mesi di riabilitazione è fonte di grande soddisfazione per il giovane calciatore, che pure resta consapevole del fatto che il percorso da compiere prima di poter tornare in campo è lungo e costellato di difficoltà.

Chi partecipa a Back on Track

Federico Chiesa – Back on Track è la prima produzione originale di Juventus Creator Lab, che idea e dà vita a tutti i contenuti digitali del club. Tra le persone che compaiono nel film documentario – oltre a Federico Chiesa stesso e ai suoi familiari – ci sono anche l’ex compagno e capitano della squadra bianconera Giorgio Chiellini e poi Nikolaos Tzouroudis, Alessandro Gatta, Fabrizio Borri, Mario Fei, Giuseppe Vercelli ed Edoardo Bandini, parte dello staff della Juventus. Compare anche il professor Christian Fink, il medico che ha operato l’atleta in Austria.

Federico Chiesa – Back on Track in streaming

Il documentario Federico Chiesa – Back on Track è già disponibile per la visione in esclusiva su Prime Video.

Iscriviti a Prime Video per vedere Back on Track