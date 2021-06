Caricabatterie USB Amazon: quale scegliere e perché

Spesso si sottovaluta l’importanza della scelta del caricabatterie. Si può ritenere che in fondo uno vale l’altro, che non ci sono ragioni per spendere 15 o 20 euro su un “banale" caricabatterie USB e che quindi sia meglio pagarlo meno possibile, finendo magari per comprarne uno sotto casa a meno di cinque euro.

Sbagliato: la scelta del caricabatterie USB è più importante di quanto si possa credere. Le normative attuali impongono infatti che ciascun caricabatterie affronti dei test di sicurezza al termine dei quali vengono rilasciate delle certificazioni, che sono molto importanti per consentirci di dormire sonni tranquilli e di essere certi che il processo di ricarica avvenga in sicurezza, senza pericoli o rischi di danneggiare smartphone da alcune centinaia di euro. Il senso di risparmiare sulla sicurezza di un caricabatterie USB per una decina d’euro svanisce con una semplice riflessione: qual è il senso di mettere a repentaglio svariate centinaia di euro di smartphone – a volte si sfiorano i mille – per dieci o anche venti euro? Ecco dunque due caricabatterie USB sicuri ed affidabili da valutare nel momento in cui ne servisse uno.

Caricabatterie USB Amazon da 5 W e da 9 W: caratteristiche a confronto

Entrambi i caricabatterie USB di Amazon possiedono le necessarie certificazioni di legge che ne assicurano il corretto funzionamento. Se quindi l’acquisto di un prodotto che ricarichi in modo sicuro per voi e per il vostro smartphone, tablet, o accessorio tecnologico è la priorità, allora si può stare tranquilli indipendentemente da quale dei due si decida di acquistare.

Il caricabatterie USB Amazon da 5 watt ha dalla sua dimensioni particolarmente compatte che lo rendono perfetto per coloro che cercassero il prodotto ideale da portare in borsa senza occupare troppo spazio. I 5 watt di potenza (5 volt e 1 ampere) gli consentono di ricaricare qualsiasi dispositivo elettronico, dagli auricolari Bluetooth allo smartphone passando per i tablet.

Amazon lo consiglia per gli e-reader Kindle, per i tablet della linea Fire e per alimentare le Fire TV Stick, ma è lo stesso colosso del commercio online a dichiararlo compatibile con la maggior parte dei dispositivi ricaricabili tramite USB, tra cui, appunto, smartphone, tablet, e-reader e altri gadget.

Possiede un ingresso USB-A a cui collegare il cavetto corretto per il dispositivo: per ricaricare uno smartphone Android non troppo recente serve un cavo USB-A – microUSB, per i più recenti andrà utilizzato un USB-A – USB-C, per molti dispositivi iOS un USB-A – Lightning, e così via. La dotazione non include alcun cavo.

Per il caricabatterie USB Amazon PowerFast da 9 watt valgono molte delle considerazioni fatte per il fratello meno potente. La tensione in uscita rimane di 5 volt, cresce la corrente fino a 1,8 ampere che è accettata da gran parte degli smartphone e dei tablet. La maggiore potenza consente, secondo Amazon, di ricaricare completamente i Kindle in meno di 3 ore, Kindle Paperwhite in meno di 4 ore e i tablet Fire in meno di 5 ore.

Caricabatterie USB Amazon da 5 W e da 9 W: prezzi a confronto

Il caricabatterie USB Amazon da 5 watt costa 14,99 euro con spedizione in un giorno gratuita per i clienti Prime. Chi ricarica spesso accessori con batterie dalla capacità ridotta può senz’altro preferirlo al caricabatterie USB Amazon PowerFast da 9 watt, che invece è più indicato per chi cerca un prodotto per ricaricare prevalentemente smartphone e tablet: costa 19,99 euro, ed anche in questo caso la spedizione in un giorno è gratuita per i clienti Prime.