Grazie ad Amazon Fire Stick puoi rendere la tua televisione più smart ad un costo decisamente più accessibile rispetto ad altri prodotti simili presenti in commercio. Il dongle creato dal colosso aziendale di Jeff Besos, ovvero quel piccolo adattatore in grado di aggiungere funzionalità interessanti ad altri device utilizzando semplicemente una porta HDMI o USB, ti permette di accedere ad una vasta gamma di contenuti audio e video.

Tra le piattaforme da menzionare, ci sono sicuramente Netflix, Amazon Prime Video ed Infinity, ma meritano molto anche i numerosi titoli, presenti nel negozio App e Giochi di Amazon, con cui è possibile trascorrere ore di puro divertimento davanti al televisore. Il Fire Stick di Amazon permette anche di navigare su Internet direttamente dalla TV, come si farebbe con un normale PC. Scopri tutto su questo piccolo aggeggio, che svolge funzioni impensabili fino a qualche anno fa.

Caratteristiche e prezzo di Amazon Fire TV Stick

Amazon Fire TV Stick è un dispositivo con maggiori prestazioni rispetto al concorrente diretto, ovvero Chromecast di Google. Seppur il dispositivo di Amazon sia più piccolo (come una classica chiavetta USB con uscita HDMI e dotata di telecomando), il dongle nella versione base presenta queste caratteristiche:

processore MediaTeq Quad-Core ARM da 1,3 GHz;

1 GB di RAM;

8 GB di memoria interna;

è compatibile con reti WI-FI dual band, il wireless AC ed il Bluetooth;

supporta i principali formati audio e video fino a 1080p, tra cui la risoluzione Full HD con 60 FPS. Il modello più avanzato ( Amazon fire stick 4k ) è ottimizzato anche per lo streaming in 4K Ultra HD , una risoluzione che permette di godere di immagini ancora più brillanti e nitide;

misura 85,9 mm x 30mm x 12,6 grammi e pesa 32 g. È, quindi, possibile metterlo tranquillamente in tasca e portarlo con sé durante i propri viaggi.

Fire TV stick con telecomando vocale Alexa è attualmente disponibile su Amazon per gli abbonati al servizio Prime ad un prezzo di soli 39,99 euro. Mentre, se desideri Amazon Fire TV Stick 4K Ultra HD con telecomando vocale Alexa di ultima generazione, il dispositivo è venduto al prezzo di 59,99 euro con Prime e con consegna gratis in 1 giorno.

Come installare Amazon Fire TV Stick

L’installazione di Amazon Fire TV Stick è davvero intuitiva. Una volta acquistato il prodotto, troverai all’interno della confezione non soltanto il dongle ed il telecomando Fire TV, ma anche i seguenti accessori indispensabili:

alimentatore;

cavo di ricarica;

prolunga HDMI;

un paio di batterie AAA Amazon Basics per il telecomando vocale Alexa Voice Remote Control.

Se vuoi capire come installare Amazon Fire TV Stick, segui attentamente queste semplici indicazioni:

prendi il cavo di ricarica e collega le due estremità rispettivamente alla porta Power del dongle e alla porta USB dell’alimentatore;

a questo punto collega l’alimentatore alla presa della corrente;

ora collega Amazon Fire TV Stick alla porta HDMI del tuo televisore o monitor del computer;

inserisci le batterie nel telecomando vocale Alexa; connettiti, infine, ad Internet (è necessaria una connessione attiva di 8 Mbps) ed inizia a divertirti!

Sembra scontato per molti, e molto probabilmente anche a te, ma non tutti ne sono a conoscenza: per utilizzare Fire Stick di Amazon è necessario disporre di un account Amazon e di un abbonamento a Prime. Prime Video, il principale servizio di video on demand offerto da Amazon, è incluso nell’abbonamento a Prime e non è, quindi, necessario un abbonamento aggiuntivo per poter vedere film in streaming.

Configurazione iniziale di Amazon Fire TV Stick

Una volta che hai seguito le indicazioni del precedente paragrafo, utili per un’installazione corretta di Amazon Fire Stick, tutto ciò che devi fare è accendere il televisore e scegliere dal telecomando principale la porta HDMI utilizzata per la connessione del dispositivo. È giunto il momento di abbinare il telecomando Alexa Remote al Fire Stick. Ecco come fare:

tieni il telecomando entro una distanza di cinque metri dal Fire TV Stick collegato al televisore;

premi il tasto Home sul telecomando Alexa per 10 secondi fino a quando non viene portata a termine la rilevazione da parte di Fire TV Stick;

premi il pulsante Riproduci / Pausa per continuare;

seleziona la lingua in cui vuoi utilizzare il dongle;

successivamente scegli la rete Wi-Fi alla quale vuoi collegarti. Recupera la relativa chiave d’accesso ed inseriscila;

spostati verso sinistra o destra per scegliere la rete preferita (visualizzata solitamente in grigio) e fai clic per selezionarla;

una volta che la connessione è avvenuta, attendi per vedere se sono disponibili eventuali aggiornamenti del software;

a questo punto configura il tuo account Amazon: se hai acquistato il Fire Stick TV utilizzando il tuo account Amazon, puoi andare subito avanti premendo sul pulsante Sì, continua come [tuo nome]. Altrimenti, seleziona l’opzione Modifica il mio account ed accedi con le tue credenziali;

utilizzando il tuo account Amazon, puoi andare subito avanti premendo sul pulsante Sì, continua come [tuo nome]. Altrimenti, seleziona l'opzione Modifica il mio account ed accedi con le tue credenziali; svolta l'operazione al punto 8, ti si aprirà una schermata pop-up che ti chiede se desideri salvare la password Wi-Fi inserita su Amazon Fire TV Stick e presente sul tuo Amazon Cloud. Il vantaggio principale del salvataggio della password risiede nel fatto di connettersi automaticamente le volte successive non appena viene rilevato il WI-FI. Tuttavia, è preferibile scegliere l'opzione No, in quanto può essere pericoloso da un punto di vista della sicurezza archiviare online una password;

e presente sul tuo Amazon Cloud. Il vantaggio principale del salvataggio della password risiede nel fatto di connettersi automaticamente le volte successive non appena viene rilevato il WI-FI. Tuttavia, è preferibile scegliere l’opzione No, in quanto può essere pericoloso da un punto di vista della sicurezza archiviare online una password; attiva o meno il parental control;

sei giunto alla fine della configurazione di Amazon Fire Stick TV. Ora puoi visualizzare un breve filmato introduttivo di Fire TV Stick e iniziare a vedere tutti i contenuti che desideri presenti nelle varie app compatibili.

Come usare Amazon Fire TV Stick

Adesso il tuo Amazon Fire TV Stick è completamente funzionante, ma la prima volta che accedi al menù principale potresti ritrovarti un po’ spaesato. Nulla di così complicato. Quello che devi fare è navigare tra le varie sezioni: basta 1 giorno o 2 per essere pienamente in grado di sfogliare i vari contenuti. Ecco qui di seguito come si presenta l’interfaccia:

in alto a sinistra è presente il menù di navigazione. Puoi scegliere di rimanere nella Home, navigare tra le categorie delle applicazioni disponibili oppure accedere alle impostazioni di Fire TV Stick;

sotto al menù, le sezioni sono autoesplicative. Basta scorrere in basso, da sinistra verso destra o da destra verso sinistra per sfogliare i contenuti relativi al tuo account e quelli messi in evidenza da Amazon (puoi trovare, ad esempio, la lista Top Gratuiti che presenta le applicazioni gratis più scaricate dal negozio di Amazon).

La navigazione nell’interfaccia principale è agevolata dalla ruota direzionale presente sul telecomando che, ad esempio, ti permette di selezionare i contenuti audio e video di tuo piacimento premendo il tasto centrale.

Come comandare Amazon Fire TV Stick da smartphone e tablet

Seppur Amazon Fire TV Stick sia fornito di telecomando Alexa, non sono in molti ad utilizzarlo. Le persone preferiscono solitamente utilizzare come telecomando il proprio smartphone Android o iPhone. Se anche tu preferisci questa alternativa, sappi che comandare Amazon Fire TV Stick da smartphone e tablet richiede l’installazione di un’applicazione molto leggera in termini di megabyte, che si chiama Telecomando Fire TV.

Lo schermo dello smartphone va a replicare letteralmente il layout del telecomando Alexa ufficiale: sono presenti 6 tasti in basso ed un touchpad al centro, dove potrai fare swipe sopra, sotto, a destra e a sinistra; in alto sono presenti i tasti per accedere alle impostazioni della Fire Stick TV ed accedere così alle applicazioni installate. Il funzionamento è, quindi, decisamente intuitivo.

Come vedere Youtube su Fire Stick TV di Amazon

A gennaio 2018, Google ha deciso di rimuovere l’app Youtube dalla Amazon Fire Stick lasciando orfani molti possessori del dongle di Amazon, utenti affezionati della piattaforma di video online per eccellenza. Se anche tu vorresti vedere Youtube su Fire Stick TV, questa soluzione che stiamo per spiegarti si rivela più semplice del previsto: puoi accedere a Youtube utilizzando un browser web come Firefox oppure Silk Browser e trasmettere i video tramite il pulsante “Cast”.

Altrimenti, dovresti abilitare delle sorgenti sconosciute su Fire TV Stick: dovresti entrare all’interno delle impostazioni del dispositivo e abilitare le “opzioni sviluppatore”. Tuttavia, non ci inoltriamo nel descriverti questa procedura, perché potrebbe rivelarsi parecchio complicata, se non sei un tipo particolarmente smanettone. Ora che sai tutto sulla Amazon Fire Stick, non ti resta che sederti sul divano e rilassarti davanti alla tua televisione che, in un batter d’occhio, è diventata super intelligente!