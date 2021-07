C'è una soundbar Samsung da non perdere: 170W a 100 euro

Non smetteremo mai di dirlo: le Smart TV hanno fatto in pochi anni passi da gigante in quanto a qualità video e nuove funzioni, ma hanno ancora un grosso problema di audio. Problema più che giustificabile, visto che inserire tanti altoparlanti potenti in un dispositivo che deve essere ogni anno più sottile è una impresa impossibile.

La soluzione ve l’abbiamo data più e più volte: abbinare alla vostra Smart TV una soundbar di potenza e qualità adeguata alla stanza in cui si trova il televisore e ai contenuti che devono essere riprodotti. La soundbar non è certo l’unica soluzione possibile, visto che ci sono molti altri impianti audio con configurazioni diverse che possono migliorare in modo consistente la qualità e la potenza dell’audio della TV. Ma sono certamente il tipo di impianto più facile da montare e spesso anche il più economico. Specialmente se qualche prodotto interessante viene messo in offerta, come sta succedendo oggi con la Soundbar Samsung HW-T430/ZF da 170W.

Samsung HW-T430/ZF: caratteristiche tecniche

La Samsung HW-T430/ZF è una soundbar con connessione Bluetooth in configurazione 2.1, quindi dotata di due altoparlanti interni ed un subwoofer esterno. La soundbar vera e propria va posizionata sotto la TV, mentre il woofer può essere messo dove si preferisce (l’orecchio umano ha difficoltà a capire da dove vengono i suoi più bassi).

La potenza complessiva è di 170 Watt un valore più che sufficiente per diffondere un suono chiaro, pulito e forte anche in un salone di generose dimensioni e, soprattutto, oltre 5 volte più alto rispetto ai classici altoparlanti integrati nelle Smart TV moderne (che, mediamente, sono da 20 Watt).

L’installazione è estremamente semplice: basta collegare la soundbar alla TV tramite l’accoppiamento Bluetooth, oppure sfruttando il cavo ottico (in dotazione) o la porta HDMI. Poi l’audio della TV sarà riprodotto automaticamente dall’impianto Samsung e basterà usare il normale telecomando della televisione per gestire l’audio in uscita dalla soundbar.

Samsung HW-T430/ZF: l’offerta Amazon

La soundbar Samsung HW-T430/ZF è un prodotto di successo perché a delle caratteristiche tecniche di buon livello abbina un prezzo di listino di 129,99 euro, decisamente giusto. Ma non è questo il prezzo che si paga oggi per comprare questa soundbar che, invece, è in sconto del 23% su Amazon: Samsung HW-T430/ZF costa quindi appena 99,99 euro.

Samsung HW-T430/ZF – Soundbar 170W 2.1