Che fine ha fatto Samsung Galaxy S23 FE?

Sull’attesissimo Samsung Galaxy S23 FE, versione economica dedicata ai fan del Galaxy S23, girano da lacuni giorni due indiscrezioni, una buona e una cattiva. La buona notizia è che il nuovo dispositivo si farà e potrebbe arrivare anche a breve. La cattiva notizia è che probabilmente nessuna delle due informazioni corrisponde alla realtà.

Da un lato c’è un leaker, Revegnus che sostiene che il Samsung Galaxy S23 FE si farà e che potrebbe anche essere presentato a breve tra luglio e agosto e non più a ridosso delle festività natalizie, come sostenuto fino a qualche settimana fa.

Dall’altra parte c’è il portale SamMobile che mette in discussione questa ipotesi, e afferma che il Samsung Galaxy S23 FE in realtà non sarà presentato a breve visto che "Non ci sono i segnali che facciano pensare a un lancio imminente".

Samsung Galaxy S23 FE: forse nel 2024

L’indiscrezione del leaker Revegnus, secondo cui Samsung potrebbe lanciare il Galaxy S23 FE prima del previsto, deriverebbe dal calo delle vendite della serie Galaxy S23 nel secondo trimestre di quest’anno.

Calo per cui il Samsung Galaxy S23 FE potrebbe essere presentato prima dei due nuovi telefoni pieghevoli (il Samsung Galaxy Z Flip 5 e il Samsung Galaxy Z Fold 5), per risollevare il bilancio del secondo semestre sin dal suo inizio.

Ma secondo SamMobile la questione è molto più complessa di come appare. Addirittura, sostengono che Samsung potrebbe aver spostato il lancio del Galaxy S23 FE dal quarto trimestre del 2023 al primo trimestre del 2024.

Secondo il sito non è neanche da escludere che questo modello sia stato cancellato o rinominato dall’azienda a causa delle attuali condizioni di mercato, che non lasciano prevedere nulla di buono.

Samsung Galaxy S23 FE, come sarebbe

La "telenovela" sul Galaxy S23 FE, che non è altro che la telenovela sul Galaxy S22 FE (mai nato) che si è trascinata fino ai giorni nostri, sembra debba durare ancora a molto. Motivo da cui deriva la forte incertessa sulla possibile scheda tecnica di questo modello che, forse, non vedrà mai la luce.

Samsung ha utilizzato sensori da 12 MP nelle Fan Edition precedenti, che ricordiamo si sono fermate con il Samsung Galaxy S21 FE (in foto). Ma la speranza è che il Galaxy S23 FE possa avere una fotocamera principale da 50 MP. Un’innovazione che lo equiparerebbe al Galaxy S23 e al Galaxy S23+, che già utilizzano la medesima tecnologia.

Il prossimo Galaxy S23 FE, potrebbe distinguersi dalla serie Galaxy S23 standard, quindi, per il processore (Exynos 2200 al posto di Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2).