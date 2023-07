Samsung Galaxy S23 FE: l'annuncio è "imminente"

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

A pochi giorni dal Samsung Galaxy Unpacked 2023, non è passata inosservata l’assenza di uno dei dispositivi più attesi degli ultimi mesi: il Samsung Galaxy S23 FE. L’azienda sudcoreana non rilascia una Fan Edition dal 2021, visto che il Galaxy S22 FE non è mai arrivato. Secondo Justin Hume, vicepresidente della divisione mobile di Samsung South Africa, le cose potrebbero cambiare presto: in un’intervista a Android Authority, infatti, il dirigente ha accennato al fatto che Samsung Galaxy S23 FE a brevissimo.

Alla domanda di Hadlee Simons di Android Authority in merito all’esistenza di un grosso spazio tra il Galaxy A54 5G e il Galaxy S23, il dirigente di Samsung ha ammesso che "Al momento c’è uno spazio delle dimensioni esatte di una versione SE [FE-sized gap, ndr]. Verrà fatto un annuncio, è imminente".

Samsung Galaxy S23 FE: cosa sappiamo

Al momento le informazioni sul Samsung Galaxy S23 FE sono poche ma sappiamo che il numero interno del modello sarà SM-S7110, che avrà il 5G e una velocità di ricarica a 25W. Le altre indicazioni provengono principalmente da indiscrezioni sul web come quelle condivise da 9to5Google che ha anticipato che la Fan Edition dell’S23 avrà un display AMOLED da 6,4 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120 Hz. A protezione dello schermo un vetro Gorilla Glass.

Il processore dovrebbe essere un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 anche se, probabilmente per l’Europa vedremo al suo posto un Exynos 2200 (o un Exynos 2300). A questo si affiancheranno 8 GB di RAM e 128/256 GB di memoria.

Sul comparto fotografico le informazioni sono discordanti, ma quelle più attendibili parlano di un sensore principale da 50 MP, uno ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo 3X da 8 MP. Secondo alcuni, invece, lo smartphone potrebbe avere delle stesse fotocamere già viste sul Samsung Galaxy S22 (in foto) con una configurazione 50+10+12 MP.

Per quanto riguarda le connessioni, tutto dipenderà dalla scelta del processore ma ci saranno di sicuro il 5G e (almeno) il WiFi 6, il Bluetooth 5.2, l’NFC e le varie soluzioni per la geolocalizzazione tramite satelliti. La batteria, stando ai rumor, sarà da 4.500 mAh con ricarica cablata a 25W.

Infine, il telefono dovrebbe essere certificato IP68, e dunque resistente alla polvere e all’acqua anche in caso di immersioni.

Samsung Galaxy S23 FE 5G: quanto costerà

Se davvero il Samsung Galaxy S23 FE arriverà sul mercato entro la fine dell’anno, quello sul prezzo potrebbe essere dettaglio fondamentale per decretare il successo commerciale di questo smartphone. Se la scheda tecnica fosse quella ipotizzata, avrebbe molte affinità con il Samsung Galaxy S22 5G ma con un chip più potente e una serie di migliorie che potrebbero fare la differenza e far salire il prezzo.

L’S22 base può essere acquistato tra i 550 e i 650 euro (per la versione 8/128 GB spesso in offerta su Amazon). Il Samsung Galaxy S23 FE, così come descritto dai leakers, potrebbe avere un prezzo ben più alto e, se così fosse, difficilmente avrebbe successo su un mercato dove agli utenti converrebbe ripiegare per un Galaxy S22 che, comunque, è un top di gamma anche se della generazione passata.