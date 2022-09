Il segreto della pizza perfetta

Piatto amato sia dentro i confini dello Stivale sia fuori, è senza dubbio il simbolo per eccellenza della buona cucina italiana nel mondo. Parliamo ovviamente della pizza, che sarà l’assoluta protagonista della nuova stagione di Chef’s Table: sei puntate interamente dedicate a questo cibo amatissimo.

Chef’s Table è una serie culinaria e documentaristica di Netflix di un certo successo: ogni stagione è dedicata a un particolare chef, a una cucina nazionale o un piatto tipico, come in questo caso. Chef’s Table: Pizza – questo il titolo completo della nuova stagione, creata da David Gelb è prodotta da Boardwalk Pictures e Supper Club – si annuncia come un viaggio alla scoperta dell’arte della pizza. Un viaggio che, però, non avverrà solo in Italia: passando da Giappone, Portland e Phoenix, gli spettatori potranno scoprire in che modo gli chef hanno reinterpretato il prodotto gastronomico nostrano.

Cos’è Chef’s Table: Pizza

Nelle sei puntate di Chef’s Table: Pizza gli spettatori vedranno alternarsi sei chef che, presentando la propria visione e interpretazione di questo piatto, dimostreranno che non c’è un’unica via per arrivare alla "pizza perfetta": sono soprattutto la creatività, i sapori locali e le competenze di ciascun professionista a rendere il risultato gustosissimo, ma sempre diverso.

In questa stagione gli chef protagonisti sono Chris Bianco (da Phoenix, Arizona, Stati Uniti), Ann Kim (Minneapolis, Minnesota, USA), Yoshihiro Imai (Kyoto, Giappone) e Sarah Minnick (Portland, Oregon, USA). Per l’Italia "scendono in campo", rispettivamente da Roma e da Caiazzo, gli chef Gabriele Bonci e Franco Pepe.

Chi sono Gabriele Bonci e Franco Pepe

Gabriele Bonci è uno degli chef più famosi d’Italia, noto soprattutto per le sue creative e gustose reinterpretazioni della pizza al taglio romana, che viene cotta in padella e poi tagliata a misura con le forbici. Spesso ospite in tv, è proprietario della pizzeria Pizzarium, in zona Vaticano.

Franco Pepe, invece, è un apprezzato pizzaiolo di fama internazionale. Una passione, quella per l’impasto, che fa parte del suo DNA: il nonno era un fornaio e suo padre era un pizzaiolo. Anche i fratelli hanno portato avanti la tradizione di famiglia. Le sue pizze sono celebri per l’impasto a mano e per i condimenti creativi, che spesso reinterpretano le pizze più classiche.

Quando esce Chef’s Table: Pizza

Gli episodi di Chef’s Table: Pizza sono stati girati da Abigail Fuller, Clay Jeter, Zia Mandviwalla e Brian McGinn. David Gelb, Andrew Fried e Brian McGinn sono produttori esecutivi, mentre Dane Lillegard e Danny O’Malley sono co-produttori esecutivi. La serie sarà visibile sul Netflix dal 7 settembre 2022.